Başkan Angı: “Mayası halk tarafından yoğrulmamış hareketlerin ülkemizde yeri yoktur”

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı video konferans aracılığıyla ulusal ve yerel basın kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. İl Başkanı Angı toplantıda tamamlanan ilçe kongrelerini, yapılacak il kongresini ve 81 ilde yürütülen yeni üye çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Toplantıya İl Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Ebrar Çoban'da katıldı.

Salgın sürecinde son bir aydır Konya'da vaka artışlarının gözle görülür şekilde azaldığı vurgusunu yapan Başkan Hasan Angı, “Pandemi dönemi diye Türkiye'de bütün işler durup dünyanın birçok ülkesindeki gibi sıkıntıları yaşamamak adına hayat devam etti. Kamu yatırımları bu süreçte devam ediyor. Bu ayın başında yapımı tamamlanan projeleri Cumhurbaşkanımızın katılımları ile açtık. Kamu bu süreçte ülkemizin ihtiyacı olan tarımdan sanayiye ulaşımdan eğitime her alandaki çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütüyor. Diğer taraftan belediyelerimiz kamu ile koordineli bir şekilde Konyamızı güçlü bir şehir yapma adına çalışmalarını sürdürüyorlar” dedi.

Hasan Angı, “Ülkede muhalefet yapanların erken seçim söylemlerinin kendi söylemleri olmadığını halkın istediği olduğunu, böyle yaparak hükümetin erken seçim yapacaklarını düşünenlerin yanıldığını belirterek, “Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakımızın ortağı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçimlerin 2023 yılından önce olmayacağı konusunda kararlı olduklarını hepimiz biliyoruz. Bu duruma rağmen muhalefetin dediklerini ciddiye alsak, Cumhur İttifakı olarak bizim adayımız belli, Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan inşallah 2023 seçimlerinde aday. Kendilerinin belli bir adayları bile yok. Hangi hesaplarla, hangi pazarlıklarla bir süreç yürütecekler kendilerinin bile bildiği kanaatinde değilim. Çünkü mayası halk tarafından atılmamış, hamuru yoğurulmamış hareketlerin ülkemizde tutmadığını geçmişten günümüze biliyoruz. Ülkemizde herkes parti kurabilir ancak millet nazarında bir karşılığı yoksa ilk seçimde sonuçlar görülebiliyor. Onun içinde milletten istediği desteği bulamayan bir takım oluşumların içine girerek sonuç beklemeleri hayal olur” ifadelerine yer verdi.

Angı, Teşkilatlar olarak pandemi öncesi başlattıkları ilçe kongrelerini 18 Ekim itibariyle bitirdiklerini dile getirerek, “Bir taraftan da kadın ve gençlik kollarımızın ilçe kongreleri devam ediyor. Hem teşkilat çalışmalarımızda hem de genel merkezimizin başlatmış olduğu 81 ilde 1 milyon üye çalışmasına Konya teşkilatı olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bizler mahalle başkanlarımızla, il ve ilçe yönetimimizle, kadın ve gençlik kollarımızla, tüm üyelerimizle birlikte gönül seferberliğiyle yolumuza devam ediyoruz. Konya önemli bir şehir kurulduğumuz ilk günden bu güne kadar ki her dönemde tüm hemşehrilerimiz partimize genel başkanımıza en yüksek desteği vererek sahip çıktılar” ifadelerini kullandı.