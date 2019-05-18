Başkan Bayındır: "Beyşehir tek yumruk olmak zorunda"

İzmir'de iş adamı hemşehrileriyle buluşan Konya'nın Beyşehir İlçesi Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir'in daha da gelişmesi için ilçe dışında bulunan hemşehrileriyle tek bir yumruk olmak zorunda olduğunu söyledi.

İzmir'de Konyalılar Kültür ve Yardımlaşma Vakfını ziyaret ederek burada yaşayan iş adamı hemşehrileriyle bir araya gelen Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, ilçede yatırımcı iş adamları marifetiyle kurmayı planladığı fabrikalar ve hayata geçirilmesini arzu ettiği yeni yatırımlara ilişkin istişare ve değerlendirmelerde bulundu.

Burada bir konuşma yapan Bayındır, Konyalıların ve özellikle Beyşehir ve diğer bölgelerin İzmir'deki gücünü iyi bildiklerini vurgulayarak, “Ben aslında İzmir'in yetiştirdiği, İzmir'in siyaseti ile birleşen biriyim. İzmir'de öğrendim ben hemşehriciliğin candan olduğunu. Hemşehricilik, Beyşehir'de, Konya'da kolay. Asıl olan İzmir, İstanbul gibi Antalya gibi yerlerde hemşehrimin hemşehriciliğini gördüğünde yardımlaşmanın, dayanışmanın samimiyetin aslı vakıftır, derneklerdir, sivil toplum kuruluşlarıdır. Biz bunları beraber yaşadık, birlikte hareket ettik” dedi.

Konuşmasında, yerel seçimlerde sözünü verdiği fabrika yatırımlarına değinen Bayındır, bu konuda yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgiler verirken, “Akkanat ailesine minnettarız. Biz beraber Sayın Akkanat'la beraber olunca Beyşehir'de bin 500 kişilik bir istihdam sağlarken, ilçemizde de yeni fabrikaların kurulacağını ispat etmiş olduk. Beyşehir'de bizim bir mermer, bir tekstil, yine bir hemşehrimizle bunun yerini hazırlıyoruz. Bir de otomotivle ilgili bir alan hazırlıyoruz. İnşallah bu 3 tane entegre fabrikayı hayata geçirebilirsek ve yine yavaş yavaş İstanbul'daki tekstilci arkadaşlarımıza Beyşehir'de değerleri düşürerek yerler vereceğiz. Çünkü biz Beyşehir'de 5-6 bin kişinin ekmek kapısını açmak ile görevliyiz. Bunu açamazsak Beyşehir'e çok büyük zarar vermiş oluruz. Benim iddiam bu, mücadelem bu, kavgam budur” dedi.

Konyalılar Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Başkanı Mehmet Aydoğan da, vakıf olarak İzmir'de yürüttükleri faaliyetlerden söz ederken, memleketi olan Beyşehir'le ilgili yaptıkları ve hayata geçirilmesini bekledikleri fikir, düşünce ve projelerden bahsetti. Konyalılar Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Başkanı Aydoğan, vakfın aynı zamanda kurucu üyesi olan Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır'a günün anısına bir tablo hediye etti.