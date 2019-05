Başkan Bayındır: “Beyşehir'in derdi, hepimizin derdidir”

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Adil Bayındır, “Beyşehir'in derdi hepimizin derdidir. Biz birlikte bunları çözmeye talip olduk” dedi.

Beyşehir Ticaret Odası Başkanlığı öncülüğünde Beyşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen ve bölgede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı istişare toplantısında konuşan Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir'in birlik ve beraberliğine dair önemli mesajlar verdi. Beyşehir'de Beyşehir Belediyesi olarak hayata geçirecekleri proje ve yürütecekleri hizmetlerde toplumun her kesimi gibi sivil toplum kuruluşları ile de istişareye büyük önem verdiklerinin altını çizen Bayındır, “Sivil toplum örgütlerimizle beraber alınacak kararlar, atılacak adımlar, tavsiyeler tabi bizim yaptırımımızdan ziyade bir dayanışma ve istişare kurulu gibi çalışacağız hep beraber. İçinden herkes kendine düşen payı alacak, içinden herkes kendi payına düşen gayreti gösterecek. Bu toplantı hepimizin. Bu bir kaderdir. Farklı farklı kurumları temsil ediyorsunuz. Sizlerin derdi Beyşehir'in derdidir. Beyşehir'in derdi hepimizin derdidir. Biz birlikte bunları çözmeye talip olduk” diye konuştu.

Konuşmasında, Beyşehir Belediyesi olarak bundan sonra sözünü verdikleri hizmet ve çalışmalara bir ekip anlayışı içerisinde yoğunlaşacaklarını da anlatan Bayındır, “Beyşehir'in problemlerini, azmetmiş, hatmetmiş iddiaları ortaya koymuş biriyim. Bunları tek başıma yapmayacağım. 25 meclis üyem bir de ben, belediyenin kurumları, birim amirleri ile beraber iyi bir ekip çalışmasıyla bu işin içinden Allah'ın izniyle çıkarız. Çok dağınıklık var; bunların toparlanması gerekiyor. Elimizi attığımız yerde, adım attığımız yerde iş var. Bunlardan yılan biri miyim, hayır. Hiç yılmam, bana zaman lazım. Ben kendi zamanımı mesai kavramıyla hiç görmedim. 8-5 mantığı ile görmem ben. 5'ten gecenin 1'ine 2'sine kadar bu işin yolu var. Bunu inşallah hep beraber yapacağız. Sizlerle yapacağımız bu toplantılar, ben inanıyorum ki geçmişte bunun ürünlerini gördük. Bu şehirde birliktir şu köprüyü bitiren...Bu şehirde birliktir bu Beyteks'i getiren, bu şehirde birliktir aşağıdaki köprüleri getiren ve okulları çoğaltan, üniversiteleri kuran, bu birlik anlayışıdır, dayanışmadır, istişaredir. ‘Ben yaptım oldu' değil, ‘biz yaptık oldu' demeli; makul olmalıyız, samimi olmalıyız. İçimiz başka, dışımız başka değil, yürekten olmalıyız. Çünkü adı Beyşehir bunun, Beyşehir varsa gerisi teferruattır. Öyleyse biz hepimiz, her birimiz devlet kurumumuzda oda dernekleri de, STK'lar da halkı temsil ettiyse ben biliyorum hakkını vererek yaptınız bugüne kadar. Ama bu günden itibaren yeni gelmiş bir belediye başkanı, ama geçmişi olan bir belediye başkanı.. Bu şehrin damdan düşenlerinden biriyim ben. Damdan düşen arıyorsanız, en iyi damdan düşenlerdenim ben. Hani demiş ya Nasrettin hoca; ‘damdan düşen gelsin'... Ben bunu iyi biliyorum. Sorunları azmettim, hatmettim ,bu yola çıktım. Önce yaradan, sonra milletin teveccühü ile böyle oldu. Bizler gece gündüz arkadaşlar, birbirimizi aramalıyız. Kolay aramalıyız, birbirimize ulaşmalıyız. Ben böyle bir fikrin mensubuyum. Böyle bir anlayışın adamıyım. Hepiniz beni her yerde bulabilir, her yerde arayabilir Ve münferit mevzuları seri biçimde çözersek büyütmeden halletmiş oluruz. Ben bu manada bu güne kadar yaptığınız çalışmalardan ötürü hepinize teşekkür ediyorum.5 senenin sonunda, bulunduğumuz sürede görevde olduğumuz sürede, Beyşehir'in zamanını çalmak, Beyşehir'e geciktirerek iş yapmak Beyşehir'e yapılacak en büyük ihanettir" şeklinde konuştu.

“Beyşehir'in kalkınması için elimizden geleni fazlasıyla yapacağız”

Beyşehir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu ve Beyşehir Ticaret Odası Başkanı Mustafa Akbıyık ise, toplantıya katılımından dolayı Beyşehir, Derebucak ve Hüyük ilçelerinde faaliyet gösteren tüm sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine teşekkür etti. Bugüne kadar yürütülen çalışmalarda her kuruluşun kendi temsil ettiği kurumun sesi, kulağı ve gözü olmanın gayretinde olduğunu dile getiren Akbıyık, “Bundan sonra belediye başkanımızın ve müdürlerimizin dediği gibi bölgemiz için bir stratejik bir planı önümüze koyalım. Yani konuşmada kalmasın, sonuçlandırarak gidelim işlerin üzerine. Bir acil eylem planı gibi, bir yol haritası çizelim, icraata geçelim. Sağ olsunlar, herkes fahri Beyşehirli, Beyşehirli'yi Beyşehirli'den fazla savunacak aramızda ağabeylerimiz de var. Biz de platform ve oda olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız. Beyşehir ve bölgesinin kalkınması için elimizden geleni yapacağız” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından toplantıda katılımcılar da kendi kurum ve kuruluşlarına yönelik değerlendirmelerde bulunurken, Beyşehir adına çeşitli görüş ve öneriler ile belirttikleri sorunların çözümüne yönelik düşüncelerini dile getirdi. İstişare toplantısına, Beyşehir, Hüyük ve Derebucak ilçelerindeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra, bazı kamu kurumlarının yöneticileri de katıldı.