Başkan Bayındır: “Derdim Beyşehir Gölü ve göl kıyıları”

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Adil Bayındır, Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan ve Beyşehir havzası için hayati öneme sahip Beyşehir Gölü'nün eski güzel günlerine kavuşması ve kıyılarının ıslah edilmesi için yeni dönemde var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, meclis toplantısında Beyşehir Gölü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Bayındır, son dönemde su seviyesi giderek düşen, kirlilik sorunu yaşayan ve kıyıları sazlıklarla kaplanan Beyşehir Gölü'nün yaşadığı sorunların çözüme kavuşmasının yeni dönemde de kendileri için en önemli gündem maddelerinden birisi olacağını belirtti.

“Beyşehir Gölü'nün kıyı ıslahı en önemli gündemimiz”

Beyşehir ilçe merkezinden Karaburun plajı istikametine olan yaklaşık 18 kilometrelik kıyı bandını yürütecekleri çalışmalarla ıslah etmenin arzusunda olduklarını dile getiren Başkan Bayındır, “Hani 18 kilometre diyorum ya, Karaburun diyorum ya, üniversite kampüsünün o karşısındaki Telekom şantiyesinin bulunduğu alanı ‘Karavan kamp kamp alanı yapalım' diyorum ya, onun üzerindeki, yanındaki alanların kıyı ıslahlarını yaparak, ama şehrime yakışır bir çerçeve olsun diyorum ya, şu anda Beyşehir Gölü'nün kıyı ıslahı en önemli gündemimiz. Elbette fabrikalarımız da gündemde, o süreç işliyor. Çünkü istihdam da bölgemiz için çok önemli. Ama Beyşehir Gölü kıyılarındaki sazlık, bataklık alan beni çok üzüyor. O yüzden gündemimiz şu anda burası. Bununla yatıp bununla kalkacağım 5 sene boyunca. Bu kıyıdaki 18 kilometrelik bandı tamamladığım gün, yani Karaburun'un o üstündeki bir tepe var, arkası Üstünler koyu adayla beraber oraya kadar bu şehir, bu bandı bitirirse işte benim o zaman huzur bulacak gönlüm” şeklinde konuştu.

Beyşehir Gölü kıyılarının ilçe halkının beklediği arzu ettiği noktaya ulaşması, atılacak adımlar noktasında uğraş verdiklerini ve projelendirme çalışmaları yaptıklarını anlatan Başkan Bayındır, “Bunlar için uğraşıyoruz. Projelendiriyoruz, izinler istiyoruz, isteyeceğiz. Derdim Beyşehir Gölü ve Beyşehir Gölü'nün kıyıları” ifadelerini kullandı.

Başkan Bayındır, göl kıyılarında başlattıkları saz kesim çalışmalarının da devam ettiğini sözlerine ekledi.