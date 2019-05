Başkan Bayındır: “Fakir, fukaramızı gözetmemiz gerekiyor”

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Adil Bayındır, meclisin Mayıs ayı toplantısında yaptığı konuşmada, fakir, fukaraların herkes tarafından gözetilmesi gerektiğini söyledi.

Beyşehir Belediyesi Mayıs ayı Meclis toplantısını gerçekleştirdi. Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, ilk önce meclis üyelerinin Ramazan Ayı'nı tebrik etti. Yeni görev ve hizmet döneminde ikinci meclis oturumunu gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Bayındır, “Bu Ramazan ayı sürecinde hep beraber haberleşelim, fakirimizi fukaramızı, İstanbul, İzmir veya muhtelif yerlerdeki hemşehrilerimizle diyaloglar kurarak hep beraber gözetelim. Meclisimizin içinden ben özellikle bunu da önermek istiyorum. Her partiden birer tane arkadaşımız fakir fukaraya dağıtılacak olan bu yardım paketleri konusunda görev almalı diye düşünüyorum. Bizim için de başkan ve meclis olarak bu görev asli bir konu ama aslında normal ölçülerde de görevimiz. Hayatın her yerinde görevimiz bunlar hepimizin. Ama böyle bir görev üstlenelim istiyorum. Ben bu konuda organizasyonu yaptırırım, paketleri bir yerde toplarız, dağıtımını yine siz 4 partiden arkadaşlar sevk ve idaresini yaptırsın inşallah. Bunun adına da siyaset karışmasın. Yan gibi, taraf gibi, fakirin, ekmeğin siyaseti olmaz, rızkın siyaseti olmaz. Yani fakirin üzerinden siyaset yapılmaz. Ekmeğin üzerinden siyaset yapılmaz, ondan bize de hayır beklersek bize de yakışmaz. Hayatımızda hiç olmadı o; olmayacak da Elbette şehrimizin, bölgemizin köy, kasaba ve mahallelerimizin tümünde fakir, fukara tespitini hep beraber yapalım. Ama ulaştırabileceğimiz her yere de ulaştıralım diyorum” şeklinde konuştu.

Bayındır, bu yardım çalışması yapılırken yardım yapılan ailelerin rencide edilmemesi gerektiği konusuna özellikle vurgu yaptı. Başkan Bayındır, “Hiçbir yerde de kamerayı oraya göndermeyelim, fotoğrafı oraya da koymayalım ve hiçbir yerde de bunun gösterisini yapmayalım. Benim bir yardım yapılacaksa hep tarzım, metodum buydu, Hepimizin, sizlerin de anlayışının bu olduğunu biliyorum. Sağ elin verdiğini sol el görmesin, duymasın anlayışı. Ramazanda inşallah böyle hayırlı işlere sebep olalım. Bölgemizde yapılan imaretler var, camiler var, bunlardan bizleri de haberdar edin, bazı yerlere yüklenelim mesela yer yer bunları yapıyoruz. Hepimiz, birbirimizi haberdar edelim bu tür konularda” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından meclis gündemindeki çeşitli konular görüşülüp müzakere edilirken, karara bağlandı. Toplantının sona ermesinin ardından Başkan Bayındır, meclis üyeleri ile birlikte Beyşehir Belediyesinin kademe ve şantiyesi ile Kültür ve Yaşam Merkezini gezdi. Burada yeni dönemde yürütülecek çalışma ve faaliyetlerle ilgili meclis üyeleriyle istişare ve değerlendirmelerde bulunuldu.