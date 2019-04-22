Başkan Bayındır, makam koltuğunu ilkokul öğrencisine bıraktı

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Adil Bayındır, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında makam koltuğunu ilkokul öğrencisi Gönül Rana Oruç'a teslim etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında temsili koltuğa oturma töreni için Bahçelievler Kasapoğlu İlkokulu Müdürü İsmail Parlar, okul öğretmenlerinden Erol Şaşı ve 4. sınıf öğrencileri Gönül Rana Çorum, Beray Çorum, Fatih Mert Sunar ve Ali Demirel, Belediye Başkanı Adil Bayındır'ı makamında ziyaret etti. Başkan Bayındır, kendisine çiçek takdim eden Gönül Rana Oruç'a makamını teslim etti.

Temsili olarak belediye başkan makam koltuğuna oturan Oruç, makama davet ettiği belediye başkan yardımcısına yerine getirilmek üzere çeşitli talimatlar verdi. Oruç, öğrenim gördüğü okul bahçesinin ihata duvarı ile ilçedeki tüm okulların bahçelerine çevre düzenlenmesi yapılması talimatını verirken, “Musluklarımızdan temiz, içilebilen kaynak sularının akmasını istiyorum. İlçemize doğalgazın gelmesini, otopark sorununun çözülmesini istiyorum. Pazarımızın büyüyüp daha da gelişmesini, toplu taşıma araçlarının çoğalmasını, ilçemize doğalgazın gelmesini istiyorum. Yine ilçemize uzay merkezi ve bilim merkezleri kurulmasını, her parka güvenlik kamerası kurulmasını, okulların tüm çıkışlarına yaya geçitleri yapılmasını, Beyşehir'imizin daha da büyüyüp gelişmesini, engelli vatandaşlarımız için gerekli çalışmaların yapılmasını, yeşil alan ve parkların ve bisiklet yollarının sayısının çoğaltılmasını istiyorum. Beyşehir için güzel bir aquapark yapılmasını, yaşlılar bakımevi, kimsesiz çocuklar yurdu ve engellilerin de düşünüldüğü bir kampüs istiyorum. Yine Beyşehir'de gençlerimiz için yeni fakülteler kurulmasını, gölümüzün turizme kazandırılmasını ve temizlenmesini istiyorum. İstihdam için fabrikalar kurulmasını ayrıca, işyerlerinde hijyen ve fiyat etiketleri denetimlerinin yapılmasını istiyorum. İlçemizde seraların kurulmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ise, “Şu an sembolik başkansın ama ümit ederim sen de bir gün belediye başkanı olursun. Zor bir göreve talip oldun ama hafızandakilerin hepsini tek tek söyledin. Seninle onur, gurur duyuyorum. Bizim işte geleceğimiz sizsiniz. İnşallah senin söylediğin ve benim 31 Mart akşamı göreve gelmemin sebebi olan beyannamenin altına imza attım ben ve bu halka bir taahhütte bulundum. Sen de maşallah ne güzel aynı paralelde, hiç kağıda bakmadan bunları tek tek saydın. Seni ve hocalarını tebrik ediyorum. Ne güzel bir okulun öğrencisisin. Ben de Eşrefoğlu İlkokulu'nu bitirmiştim. Bir gün sizler de büyüyeceksiniz, biz sizlere bu ülkeyi teslim edeceğiz. İnşallah bu şehri gelecekte sizler yönetirsiniz. Şimdi bu sembolik bir gündü ama dilerim senin kuşağın bir gün burada bizlerin size bıraktığı armağanı ya da bırakacağımız eserleri hem korur, hem de yenilerini ilave edersiniz. Dileğim budur” ifadelerini kullandı.

Başkan Bayındır, daha sonra makam koltuğunu devrettiği Oruç ve öğrenci arkadaşlarına birer kitap hediye etti.