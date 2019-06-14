Başkan Bayındır, mezun olduğu okulda öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Adil Bayındır, katıldığı karne dağıtım töreninde öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Beyşehir'de, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İçerişehir Mahallesinde bulunan Şehit Hasan Metli İlkokulu ve Eşrefoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Törene katılan Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, ilkokul döneminde öğrenim görüp mezun olduğunu belirterek, “Eşrefoğlu'nun ilk 5 yılını ben burada bitirdim. O zamanlar Eşrefoğlu İlkokulu idi. Burada okudum, buradan mezun oldum. Sonrasında ortaokulu bitirip ve liseyi de Beyşehir Lisesinde okuduktan sonra üniversiteyi de Selçuk Üniversitesinde tamamladım. Sizin okulunuzdan bir belediye başkanı çıktı. Sizlerden biri de belki ileride mutlaka bir belediye başkanı olacak” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Rüştü Beğendi ise, okuldan mezun olacak öğrencilere bundan sonraki öğrenim hayatında başarılar diledi.

Başkan Bayındır, karne dağıtım programının sonunda okulda görev yapan öğretmenler odasını da ziyaret ederek öğretmenlerle bir süre sohbet etti. Karne dağıtım programına Beyşehir Ticaret Odası Başkanı Mustafa Akbıyık, kurum müdürleri, ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Yalçın , öğretmenler ve aileleri katıldı.

Beyşehir ilçe genelinde 84 okul, 795 derslikte öğrenim gören 14 bin 92 öğrencinin bugün karne sevinci yaşadığı belirtildi.