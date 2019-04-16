Başkan Bayındır, şampiyon sporcuları ödüllendirdi

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Adil Bayındır, Antalya'da 4-7 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası 4. Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda elde ettiği derecelerle turnuvaya damgasını vuran Beyşehirli sporcuları kabul etti.

Spor kulübü ve Türkiye Kick Boks Federasyonu Milli Takım Antrenörü Ömer Sevinç, şampiyonada Türk Milli Takımı'na 2 altın, 5 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplamda 11 madalya birden kazandıran 9 sporcusuyla birlikte Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Bayındır, milli forma altında elde ettiği başarıyla hem ülkenin hem de Beyşehir'in göğsünü kabartan sporcuların ilçenin gururu olduğunu belirtti. Başkan Bayındır, “İlçemizin ve bizlerin gurur abidesi olan sporcu kardeşlerimizi ve onları yetiştiren antrenör kardeşimiz ile ailelerini tebrik ediyor, gözlerinden öpüyorum. Sizlerden Beyşehir adına daha büyük başarılar beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Beyşehir Belediyesi olarak her zaman yanınızda ve destekçiniz olduğumuzu unutmamanızı istiyorum” ifadelerini kullandı.

Milli takım antrenörü Ömer Sevinç ise, Dünya Kickboks Organizasyonları Birliği (WAKO) ve Türkiye Kickboks Federasyonu tarafından düzenlenen 29 ülkeden 361 kulüp ve 2 bin 500 sporcunun katıldığı şampiyonaya Beyşehir'den dahil olan 9 sporcusunun, 11 madalya birden elde ederek önemli bir başarıya imza attığını vurguladı. Sevinç, bundan sonraki uluslararası turnuvalarda yeni başarıların gelmesi için ellerinden gelen her türlü gayret ve azmi göstereceklerini belirtti.

Sevinç, ziyaretin sonunda Belediye Başkanı Adil Bayındır'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek boks eldiveni hediye etti. Başkan Bayındır da şampiyon sporcuları eşofman takımı ile ödüllendirdi.