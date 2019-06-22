Başkan Bayındır'dan, Başkan Altay'a pazar yeri teşekkürü

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Adil Bayındır, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a pazar yeri için teşekkür etti.

Başkan Bayındır yaptığı açıklamada, bir önceki dönemde Beyşehir'e kapalı Pazar yeri ve katlı otopark yapılmak üzere mülkiyeti meclis kararıyla Büyükşehir Belediyesine devredilen Hal İçi'ndeki Pazar yeri alanının Beyşehir Belediyesine yeniden iadesi konusundaki gösterdiği anlayış ve hassasiyetten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti. Bayındır, açıklamasında, “İlçemizde Pazar yeri alanı olarak bilinen Dalyan Mahallesi, 357 ada, 72 parsel numaralı taşınmazın, Beyşehir Belediyesi Meclis Üyemiz Sayın Eyüp Özpınar'ın da komisyon üyesi olduğu Konya Büyükşehir Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu doğrultusunda oylanarak Beyşehir Belediyemize bedelsiz olarak devrinin oy birliği ile karara bağlanmasından dolayı yaşadığımız memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bu anlamda, mevcut Pazar yerimizin mülkiyetinin tekrar ilçemize devredilmesi konusundaki gösterdiği anlayış ve hassasiyetten, destek ve katkılarından ötürü başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay olmak üzere söz konusu kararı alan Büyükşehir Belediyesindeki tüm komisyon üyelerimize ve Büyükşehir Belediyesi Meclisimize ilçe halkım adına teşekkür ediyorum. Ayrıca, Konya Büyükşehir Belediyesi Meclisinde ilçemizi temsil eden değerli meclis üyesi arkadaşlarım Eyüp Özpınar, Harun Ağrıs, Nurullah Gök, Ömer Keni, Ümit Gülol ile birlikte Beyşehir Belediyesinin diğer tüm meclis üyelerine Pazar yerinin geri alınmasında birlik ve bütünlük içerisinde hareket etmelerinden ve yanımızda olmalarından dolayı teşekkür ediyor, minnet ve şükran duygularımı ifade etmek istiyorum. Halkımızın da beklentisi ve talebi olan bu yöndeki kararı vererek sürece katkı sunan, destek veren herkesten Allah razı olsun diyorum” dedi.