Başkan Bayındır'dan Beyşehir'e doğalgaz müjdesi

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir'i doğalgaz sorunundan mutlaka kurtaracaklarını söyledi.

Başkan Adil Bayındır, Ankara'da BOTAŞ Genel Müdürlüğü nezdinde gerçekleştirdiği temaslarının ardından, ilçede Kent Konseyi Medya Çalışma Grubu toplantısına katıldı. Beyaz Parktaki Kent Konseyi Başkanlık binasında yapılan toplantıya katılan basın mensuplarına Beyşehir'in uzun yıllardır beklediği ve hayali olan doğalgaz konusu ile ilgili haberler veren Bayındır, ilçe merkezinde 2021 yılının sonuna kadar her eve doğalgazın ulaşmasını hedeflediklerini belirterek, “Azimle söylüyorum, Beyşehir'i 2 yıl içinde doğalgaz sorunundan kurtaracağız” dedi. Bayındır, doğalgazın 2021 yılı sonlarına kadar Beyşehir'e verilmiş olacağını, Beyşehir Belediyesi olarak üzerlerine bu konuda düşen ne varsa yetkililere taahhüt ettiklerini vurgulayarak, "Beyşehir'in 20-30 yıl sonraki durumunu düşünerek, yarın enerji ile ilgili tüketimi hızlıca yetkililere göndereceğiz. Bizden istenen yıllık Beyşehir'deki kömür tüketimi yani ısınmayla ilgili bizim maliyetimizi yakalamak istiyorlar. Çünkü ona göre de çap belirleyecekler. Beyşehir'in 30 yıl sonra nüfusu tahmini olarak, talep olarak ne kadar bir tüketimi doğuracak. Yetkililer, ona göre hesaplayıp çap belirleyecekler, ona göre de proje hazırlanacak. Bu konu gerekli yerlerle de görüşüldü. BOTAŞ Genel Müdürlüğü artık Beyşehir'e 2020'nin sonu 2021 yılı başı gibi bu işe başlayıp bitirmek istiyor. Ben de onlara bugün şu taahhütte bulundum. İstediğiniz yeri, istediğiniz yerde kazın, her türlü kolaylığı yapacağım. BOTAŞ da bu hadiseye sıcak bakıyor” dedi.

Öte yandan, toplantıda Kent Konseyi Medya Çalışma Grubu Başkanlığı görevine yapılan seçim sonrasında basın mensupları Yüksel Lale, genel sekreterliğe ise Hayrettin Mızrak seçildi.