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Başkan Çiğdem, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a projelerle ilgili dosya takdim etti

Konya’nın Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilçenin sorunları ve projelerle ilgili dosya takdim etti.

Konya'nın Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilçenin sorunları ve projelerle ilgili dosya takdim etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz pazar günü Konya'da düzenlenen mitinge katıldıktan sonra çeşitli ziyaretlerde bulundu ve AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen yemek programında teşkilat mensupları ile bir araya geldi. Yemek programına katılan Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem de Erdoğan'a Hüyük ilçesi hakkında bilgiler içeren, sorunlar ve projelerinin olduğu dosya ile özel yapım bir tespih hediye etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Konya ziyaretinde ilçeyle ilgili bir dosya takdim ettiğini ifade eden Başkan Çiğdem, Hüyük'ün sorunlarının çözümü ve projelerin gerçekleşmesi için çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Çiğdem, ilçenin sorunları ve projelerle ilgili bilgi arz ettiğini, Hüyük Adliyesi, Isparta yolu, Tolca-Budak sahil kıyı düzenlemesi, Tarım Kampı gibi projelerle ilgili dosya taktim ettiğini ifade etti.

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