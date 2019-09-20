Başkan Çiğdem, şampiyon tekvandocuları altınla ödüllendirdi

Konya'nın Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Sivas'ta yapılan Türkiye Minikler Tekvando Şampiyonasında kilolarında derece elde eden Hüyüklü tekvandocuları ödüllendirdi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Sivas'ta sona eren tekvando şampiyonasında Hüyük ilçesini başarıyla temsil ederek 57 kilo minikler kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Yunus Emre Ortaokulu öğrencisi Ecem Meyra Erduran ile +57 kiloda Türkiye ikincilik derecesi elde eden, aynı okulda öğrenim gören Hüseyin Efe Çakır ve antrenörleri Celal Keleş'i makamında kabul etti. Başarılarından ötürü minik sporcuları kutlayan ve bu isimlerin ilçenin gururu olduğunu belirten Başkan Çiğdem, başarılarının devamını diledi. Çiğdem, her iki sporcuyu da cumhuriyet altını ile ödüllendirdi. Antrenör Celal Keleş'e ise el işçiliği ile yapılan bir çini vazo hediye etti.