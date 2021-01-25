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Başkan Çiğdem vatandaşlarla buluşmalarını sürdürüyor

Konya’nın Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Konya'nın Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.


Hüyük ilçesine bağlı Burunsuz Mahallesinin ileri gelen isimleri, Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'i makamında ziyaret etti. Mahalle sakinleri, yerleşimde halen yol genişletme ve düzenleme çalışmalarının devam ettiğini, bunun yanı sıra cazibeli içme suyu çeşmesi bakım ve onarımı için belediye ekiplerinin özverili bir çalışma sergilediğini söyleyerek teşekkürlerini iletti.


Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, ilçenin her köşesine hizmet edebilmek için gece gündüz demeden, mesai mefhumu göstermeden çalıştıklarını söyledi.

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