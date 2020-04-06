İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Çiğdem'den polislere baklava ikramı

Konya’nın Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem trafik polislerine baklava ikramında bulundu.

Konya'nın Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem trafik polislerine baklava ikramında bulundu.


Başkan Mehmet Çiğdem, Hüyük ilçe ve Isparta il sınırında uygulama yapan polis ve jandarma trafik ekiplerini denetim yaptığı noktalarında ziyaret etti. Ekiplere kolaylıklar dileyen Çiğdem, kendi eliyle baklava ikramında bulundu. Güvenlik güçleri ziyaretinden ve ikramlarından dolayı Başkan Çiğdem'e teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.