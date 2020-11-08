Başkan Çiğdem'den yol ve kavşak çalışmalarına teşekkür

Konya'nın Hüyük İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ilçe genelinde farklı kesimlerde yürütülen yol, düzenleme ve kavşak çalışmalarının bölgenin çehresini değiştirdiğini söyledi.

Başkan Çiğdem yaptığı açıklamada, Hüyük Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları 3.Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirilen yol, düzenleme ve kavşak çalışmalarının tamamlandığını, bazılarının devam ettiğini, bazılarının ise bitmek üzere olduğunu belirtti.

Sık sık ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının yaşandığı Hüyük ilçesi İmrenler yol ayrımındaki Karayolları 3.Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki kavşak çalışmalarına da değinen Çiğdem, "Tehlike arz eden, sürekli ölümlü ve yaralamalı kazaların yaşandığı bu kesimde yeni bir düzenleme çalışması yapılması yönünde girişimlerimiz olmuştu. Bu girişimlerin ardından gelinen süreçte, Hüyük İmrenler yol kavşağında gerekli düzenlemeler yapılmış olup, güzergahta asfaltlama çalışmaları başlatılmıştır. Bunun yanı sıra, Hüyük çevre yolumuz ve mahallelerimizde ivedilik arz eden yollarla ilgili taleplerimiz de yerine getirilmektedir. Hüyük çevre yolu ile ilgili çalışmalar ihaleyi alan firma tarafından devam ettirilmekte olup, mahalle yolları ve TOKİ için de çalışmaların bir kısmı tamamlanmış, bir kısmı devam etmektedir. Hüyük ilçemizde yaşayan insanlarımızın yaşam kalitesinin ve yol konforunun artarak güvenli bir şekilde seyahat etmesine yönelik çalışmalarda destek ve katkılarını esirgemeyen Konya Milletvekillerimiz Tahir Akyürek ve Gülay Samancı'ya, Karayolları Genel Müdürümüz Abdulkadir Uraloğlu'na, Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay ile emeği geçen yöneticisinden, memurundan, işçisinden ustasına kadar tüm mühendislerimiz ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na da ilçem adına minnet ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.