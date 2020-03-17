Başkan Erdal'dan 18 Mart mesajı

yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında, Türk ordusunun ve Türk milletinin gerekirse canını vereceğini ancak toprağından ve vatanından bir karış vermeyeceğini söyledi.

Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferinin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Erdal mesajında, “18 Mart Çanakkale Zaferi, vatan topraklarını korumak için mücadele eden, varını yoğunu ortaya koyan bir milletin bağımsızlığı ve egemenliği için verdiği mücadelenin ve mücadele sonucunda destan yazdığı bir zaferdir. Bu zafer, milletimizin kahramanlığı, azmi, iradesi, cesareti ve vatan sevgisinin yanı sıra, harp meydanında bile düşmanından esirgemediği merhametini ve şefkatini de tüm insanlığa örnek olacak şekilde ortaya koymuştur. Ordumuz ve milletimiz gerekirse canını verir ama toprağından, vatanından bir karış vermez. Yüz yıllar geçse de Çanakkale Zaferi, tarihin yazdığı en büyük zaferlerden ve destanlardan birisi olarak anılmaya devam edecektir. Millet olarak neslimize karşı ve ülkemizin geleceğine yönelik en büyük görevimiz; bu coğrafyada bir asır önce nelerin yaşandığını, niçin ve nasıl bir istiklal mücadelesinin yapıldığını anlatmaktır. Gururla andığımız Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türk ordusunun kahraman mensuplarına, aziz Türk milletine ve vatanları uğruna hayatlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.