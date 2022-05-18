Başkan Erkoyuncu: “Amaç bu aziz vatanın bağımsızlığı için canını ortaya koyan 19 Mayıs ruhuna layık olabilmektir”

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, 19 Mayıs'ın nesilden nesile aktarılması gereken bir kararlığa işaret ettiğini belirterek, “Amaç bu aziz vatanın bağımsızlığı için canını ortaya koyan 19 Mayıs ruhuna layık olabilmektir” dedi.

Başkan Ramazan Erkoyuncu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında tarihin gidişatını değiştiren adımların atıldığı 19 Mayıs'ın nesilden nesile aktarılması gereken bir kararlığa işaret ettiğini söyleyen Başkan Erkoyuncu, “Unutmayalım ki ‘Toprak, vatan kutsaldır. Toprağımızı hiçbir düşmana vermemiz mümkün değildir. Ecdadımız yoklukla çıktığı yolda kararlılığını herkese göstererek bağımsız kalabilmek için her şeyini ortaya koyabilmiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'da attığı adımla milletimizin esareti kabul etmeyeceğini, istiklalden taviz vermeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Ortaya koyduğu bütün maddi ve manevi eserleriyle bu millete, asil kanlarında mevcut olan bağımsızlığı, çalışmayı, güçlü kalmayı bir miras olarak bırakmıştır. Nesiller değişse de, yüzyıllar geçse de bilmemiz gerekiyor ki, bizim irademiz kadar bu topraklara kast edenlerin iradeleri de canlı ve kararlıdır. Geçmişi anmak elbette anlamlıdır ama asıl yapmamız gereken dün bütün zorluklar içinde bu vatanın geleceğine inanarak gerektiğinde hayatını ortaya koymuş kahramanlarımızın büyük mücadelesine layık olabilecek bir çalışmayı yapabilmektir. Çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz, dün ecdadımız hangi noktada ise biz de bugün o noktayız, namahrem ellerin bu vatanın topraklarını, raflarını işgal etmesine müsaade etmeyeceğiz. Samsun'da hürriyet ateşini yakan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle yad ediyor, ülkemizi yarınların güçlü ve söz sahibi bir ülke yapma mesuliyetini omuzlarında taşıyan, bu sorumluluğu hisseden bütün gençlerimizin ve aziz milletimizin Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, gençlerimize yaşamlarında muvaffakiyetler diliyorum” dedi.