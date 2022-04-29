Başkan Erkoyuncu: “Gıda arzında yaşanacak hiçbir sıkıntıya müsaade etmeyeceğiz”

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Torku'nun güçlü bir gıda markası olmayı sürdüreceğini belirterek, “Milletimizin güvenlerini hiçbir zaman boşa çıkarmayacak ve bu ülkede gıda arzında yaşanacak hiçbir sıkıntıya müsaade etmeyeceğiz” dedi.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, Ramazan ayı ve bayramın getirdiği huzur, rahmet ve bereket iklimiyle hayatımıza giren hoşgörü, şefkat, yardımlaşma ve dayanışmanın hayatımızın her anında olması gerektiğini ifade etti. Başkan Erkoyuncu, “Bayramlar birlik beraberliktir, dayanışmadır sevinçtir. Birlik ve dirliğimiz hiç bozulmasın, hanelerimizde huzur ve bereket iklimi hep var olsun. Bizim güç kaynağımız çiftçilerimizdir, üreticilerimizdir. Biliyorum ki çiftçimizin bir başka bayramı da kaldırdığı hasadın bereketidir, verimidir. Biz hep birlikte hem ülkemiz için hem de insanlık için üretmeye gayret edeceğiz. Hem üreticilerimiz hem de tüketicilerimiz şunu bilmelidir ki Konya Şeker, 68 yılı aşan üretim gücü ile bu toprakların en köklü ve güçlü kurumlarından biridir. Önümüzdeki süreç özellikle gıda anlamında daha da büyüyeceğimiz bir süreç olacaktır. Bu aziz milletin güvendiği Torku, güçlü bir gıda markası olmayı sürdürecektir. Milletimizin güvenlerini hiçbir zaman boşa çıkarmayacak ve bu ülkede gıda arzında yaşanacak hiçbir sıkıntıya müsaade etmeyeceğiz. Bizim temennimiz ve çabamız bizim coğrafyamızın ve bizim milletimizin dünyanın en zengin, en müreffeh ülkesi ve milleti olması içindir. Bu duygu ve düşünceler, öncelikle başta aziz vatanımız için şehadet şerbeti içmiş bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, onların yaralı gönülleri anneleri, babaları, evlatları şunu bilmelidir ki, kederleri bizim kederimizdir, acıları bizim acımızdır, bu vatan toprağındaki her hane şehitlerimize ve ailelerine minnettardır. Tüm şehit ailelerinin bayramını tebrik ediyor, gece gündüz demeden bu aziz vatan için değer üreten bütün çiftçilerimizin, çalışanlarımızın ve aziz milletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyorum” dedi.