Başkan Hasan Kılca: "Akademide çocuklarımız yeteneklerini geliştirecek"

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Karatay Kültür ve Sanat Akademisi, ilçenin yeni ve genç yeteneklerini ağırlamak için artık gün sayıyor.

Karatay Kaymakamı Yavuz Güner, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, 7-14 yaş aralığındaki Karataylı çocukların ve gençlerin faydalanacağı Karatay Kültür ve Sanat Akademisi'ni ziyaret etti. Kaymakam Güner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sağdıç ve AK Parti İlçe Başkanı Genç; Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile merkezin yetkililerinden akademi hakkında bilgi aldı.

“Karatay'ı kültür ve sanatla ilgili ön plana çıkarıyoruz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; eğitim, kültür ve sanatın birçok dalında çocuklar ile gençlerin yeteneklerini daha da geliştirebilecekleri bir merkez kazandırdıklarının altını çizdi. Başkan Hasan Kılca, “Karatay'ımız ve Karataylı hemşehrilerimiz için çok çalışıyoruz. İlçemizi kültürel ve sanatla ilgili ön plana çıkarmak istiyoruz. Bu gaye ile yapımını tamamladığımız Karatay Kültür ve Sanat Akademisi'ni de ilçemizdeki çocuk ile gençlerimizin kendilerini daha da geliştirebilecekleri şekilde projelendirdik ve hayata geçirdik. Akademimizden faydalanacak çocuklarımız ve gençlerimiz; kendilerini hem daha iyi tanıyacak ve onların kültürel olarak donanımlı, ufuk sahibi, birlikte öğrenme ve üretme becerileri gelişmiş, dayanışmacı, güçlü bireyler olarak yetişmelerine destek olacak” dedi.

Çocukların ve gençlerin gelişiminde kültür ve sanatın ne kadar önemli olduğunu bildiklerini kaydeden Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç da, eğitimin her alanında Karatay Belediyesi'nin katkısı olduğunu ifade etti.

Karatay Kaymakamı Yavuz Güner ise Karatay Belediyesi'nin kültür ve sanata verdiği öneme dikkat çekti.

Kayıtlar geçtiğimiz hafta alındı

Karatay Belediyesi'nin hayata geçirdiği Karatay Kültür ve Sanat Akademisi için ön kayıtlar geçtiğimiz hafta alındı. İçerisinde Ahşap Atölyesi, Çini ve Seramik Atölyesi, Müzik Atölyesi, Resim Atölyesi, Drama Atölyesi, Akıl ve Zeka Atölyesi, Yabancı Dil Atölyeleri, Bilişim Atölyesi ve Çocuk Okuma Salonu bulunan akademi ilçenin yeni yeteneklerini ağırlamak için gün sayıyor.