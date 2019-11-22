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Başkan Hasan Kılca, vatandaşlarla buluştu

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Cuma Buluşmaları kapsamında Piri Esat Şefika Bahadır Camisi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Cuma Buluşmaları kapsamında Piri Esat Şefika Bahadır Camisi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.


Başkan Hasan Kılca, ilçe sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili öneri, istek ve düşüncelerini kendisine ve ekibine birinci ağızdan ilettiğini, birçok konuda istişarelerin gerçekleştirildiği söz konusu buluşmaların hizmet kalitesine önemli katkı sağladığını belirtti. Yıl boyunca Cuma gününün bereketini ekibiyle ve ilçe teşkilatı ile birlikte farklı bir mahallede yaşadıklarını ifade eden Kılca, “Bu buluşmalar yapılan hizmetlerin anlatılmasına, mahallelerimizin eksiklerinin yerinde tespit edilmesine ve sorunların çözümüne büyük katkı sağlıyor. Karatay Belediyesi olarak bizler her türlü öneri ve görüşe değer veriyor, hemşehrilerimizin her talebini dikkate alıyoruz. Allah bu birlik ve beraberliğimiz bozmasın. Bu vesileyle de Konyalı hemşehrilerimiz başta olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Cuma gününü tebrik ediyorum” dedi.


Başkan Hasan Kılca, Cuma Buluşmasının ardından Konya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanlığı Dinlenme Tesisi'ni de ziyaret etti. Kılca, minibüsçü esnafıyla da bir süre sohbet ederek esnafın taleplerini dinledi.

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