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Başkan Hasan Kılca vatandaşlarla buluştu

Cuma Buluşmalarını sürdüren Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Akçeşme Mahallesindeki Cıvıloğlu Camisi’ndeki cuma namazının ardından vatandaş ve esnafla bir araya geldi.

Cuma Buluşmalarını sürdüren Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Akçeşme Mahallesindeki Cıvıloğlu Camisi'ndeki cuma namazının ardından vatandaş ve esnafla bir araya geldi.


Kılınan cuma namazının ardından bölge esnafının ve vatandaşların taleplerini dinleyen ve birçok konuda istişarelerde bulunan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, cuma buluşmalarının Karatay için güzel bir buluşma vesilesi olduğuna vurgu yaptı. Her hafta ilçenin farklı bir noktasında cuma gününün rahmetine ve bereketine ortak olduklarını ifade eden Başkan Kılca, “Hemşehrilerimizle hasbihal etme fırsatı bulduğumuz cuma buluşmaları programlarımıza devam ediyoruz. Bu tür buluşmalar, hemşehrilerimiz arasındaki dayanışmaya, birlik ve beraberliğe çok büyük katkı yapıyor. Rabbim bu birliğimizi, dirliğimizi daim kılsın inşallah” dedi.


Cuma buluşmalarına Karatay belediye başkan yardımcıları, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ve partililer eşlik etti.

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