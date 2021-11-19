Başkan Hasan Kılca vatandaşlarla buluştu

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ile birlikte Cuma Buluşmaları kapsamında Aziziye Mahallesi Piri Mehmet Paşa Camisi'nde vatandaşlarla buluştu.

Cuma Buluşmaları programlarını sürdüren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Aziziye Mahallesi Camisi'ndeki Piri Mehmet Paşa Camisi'nde Cuma Namazı'nın ardından vatandaş ve esnafla buluştu. Cuma Buluşması'nda AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç de Hasan Kılca'ya eşlik etti. Bölge esnafı ve vatandaşların taleplerini dinleyerek bölgenin ihtiyaçları konusunda istişarelerde bulunan Hasan Kılca, Cuma Buluşmaları'nın Karatay'ın çok güzel bir geleneği haline geldiğine vurgu yaparak, bu geleneği sürdürmenin öneminden söz etti.

Her daim Karataylıların yanında olarak, milletin isteklerine önem veren bir anlayışı benimsediklerini belirten Kılca, “Cuma Günü'nün rahmetine ve bereketine ortak olduğumuz, hemşehrilerimizle hasbihal etme fırsatı bulduğumuz Cuma Buluşmalarımıza devam ediyoruz. Çünkü bu tür buluşmaların ilçemiz ve insanımız arasındaki kaynaşmasına çok şey kattığına inanıyorum. Bugün de Aziziye Mahallesi'nde vatandaş ve esnaflarımızla buluştuk. Bizim için önemli olan ve bizleri mutlu eden, her daim vatandaşlarımızın arasında olmaktır. Milletimizin isteklerine önem veren bir anlayışı benimsedik ve bu hedef doğrultusunda yeni proje ve yatırımlarla ilçemizin çehresini değiştirerek, hemşehrilerimizin hak ettiği yatırımları alması için gayret göstermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.