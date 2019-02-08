Başkan Kale: “Başarımızın sırrı birlik, beraberlik ve kardeşliğimizdedir”

Konya'nın Cihanbeyli İlçe Belediye Başkanı ve 31 Mart'taki yerel seçimlerde Belediye Başkan Adayı Mehmet Kale, yerel seçim çalışmaları kapsamında sanayi esnafını ziyaret etti.

Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, sanayi esnafını ziyaret etti. İş yeri sahipleri ve çalışanlarla tek tek görüşen Kale, son 5 yılda yapılan çalışmalar ile yeni dönem projelerini anlattı. Esnafın her zaman yanında olduklarını, onların sorunlarını çözmek için büyük çaba gösterdiklerini belirten Başkan Kale, her alanda ortaya konulan hizmet ve yatırımlarla Cihanbeyli'nin değerine değer kattığını söyledi.

İlçenin son dönemde yaşadığı değişim ve gelişime hep birlikte şahit olduklarını ifade eden Başkan Kale, “İstişare ve ortak akla önem vererek çok güzel işlerin altına imza attık. Kurduğumuz organizasyon ve kusursuz ekip çalışması ile yüzölçümü bakımından Türkiye'nin en büyüğü olan ilçemizin çehresini değiştirdik. 5 yıl öncesinde kötü kokudan yanına bile yaklaşılamayan alanlar şu anda Cihanbeyli'nin cazibe merkezleri haline geldi. İlçemiz il ölçeğinde yatırım aldı. Evet, 90 yılda yapılanın kat be katını 5 yılda ilçemize kazandırdık. Ancak yapılan hiçbir şeyi yeterli görmüyoruz. Halkımız her hizmetin en iyisine layıktır. Bu bakımdan yeni dönem projelerimiz hazır. ‘Yaparsak yine biz yaparız' diyerek ilk günkü azimle, kararlılıkla ve aşkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Cihanbeyli'nin bir Türkiye mozaiği olduğunu ifade eden Başkan Kale, başarılarının sırrının ilçe olarak sergiledikleri birlik, beraberlik ve kardeşliklerinde olduğunu kaydetti.