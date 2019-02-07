Başkan Kale: “Son 5 yılda yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır”

Konya'nın Cihanbeyli İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kale, yerel seçim öncesinde saha çalışmalarını sürdürürken, son 5 yılda yapılan çalışmalar ile yeni dönem projelerini anlatarak vatandaşlardan destek istedi.

AK Parti'den Cihanbeyli İlçe Belediyesi Başkanlığına yeniden aday olarak gösterilen Belediye Başkanı Mehmet Kale, 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçim öncesinde çalışmalarını bütün hızıyla sürdürüyor. Başkan Kale, yüzölçümü bakımından Türkiye'nin en büyük ilçesini olan Cihanbeyli'yi adeta karış karış dolaşıyor. Son olarak Karabağ, Hodoğlu, Taşpınar, Yapalı, Büyükbeşkavak, Kayı, İnsuyu, Damlakuyu, Yapalı, Pınarbaşı, Höyükkuyu, Günyüzü ve Ağabeyli mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Mehmet Kale, yeni dönem için kendilerinden destek istedi.

Cihanbeyli'yi son 5 yılda adeta yeniden imar ettiklerini belirten Mehmet Kale, halka verdikleri tüm sözleri fazlasıyla yerine getirerek ilçenin çehresini değiştirdiklerini belirten Başkan Kale, “Yeni bir seçim döneminde çok şükür hemşehrilerimizin karşısına alnımız ak, başımız dik bir şekilde çıkıyoruz. Son 5 yılda, 90 yılda yapılanın çok çok üzerinde yatırım yaptık. Bunları vatandaşımıza hatırlatıyor ve ‘Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır' diyoruz. Halkımızın samimi ilgi ve desteğini görmek gücümüze güç katıyor” şeklinde konuştu.

Cihanbeyli'nin son dönemde sergilediği birlik, beraberlik ve kardeşlikle tüm Türkiye'ye örnek olduğunu ifade eden Başkan Kale, “Biz sürekli halkımızın içinde olduk. Onların derdiyle dertlendik, sevinçleriyle mutluluğumuz arttı. Bu seçim sürecinde yürüttüğümüz saha çalışmalarımızda vatandaşlarımızla yeniden kucaklaşıyoruz. Son 5 yılda her alanda azimle, kararlılıkla, aşkla ortaya koyduğumuz hizmetler tüm Türkiye'de ses getirdi. Derdimiz daha güzel, daha yaşanabilir, geleceğine umut bağlanan bir Cihanbeyli içindir. Yeni döneme de halkımızla iç içe, gönül gönüle vererek hazırlanıyoruz. Cihanbeyli'nin gönlü güzel insanları 'Durmak yok yola devam' diyerek bu süreçte de büyük bir birlik ve beraberlik örneği sergiliyor. Bu güzel insanlara hizmetkar olmayı nasip ettiği için Rabbime hamdediyorum” ifadelerini kullandı.