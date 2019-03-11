Başkan Kale, vatandaşlarla buluştu

Konya'nın Cihanbeyli İlçe Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Mehmet Kale, kendisine destek vermek için Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM)'ne gelen vatandaşlarla bir araya geldi.

Cihanbeyli'de farklı mahallelerden yüzlerce araçtan oluşan konvoylarla yola çıkan vatandaşlar, Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Kale'ye destek vermek için SKM geldi. Birlerce vatandaş burada Başkan Kale ile birlikte Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu ve AK Parti kurucularından Eski Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Halil Ürün ile buluştu.

“Biz biriz, beraberiz, kardeşiz, hep birlikte Cihanbeyli'yiz”

Kalabalığa seslenen Cihanbeyli Belediye Başkanı ve AK Parti Adayı Mehmet Kale, birlik ve beraberlik mesajları vererek, “Biz biriz, beraberiz, kardeşiz, hep birlikte Cihanbeyli'yiz” dedi. Başkan Kale, son 5 yılda yaptıkları hizmetlerle ilçenin büyük bir gelişim ve değişim süreci yaşadığını belirterek, “Yaptığımız çalışmalarla Türkiye'nin en başarılı belediyeleri arasında gösterildik. İlçemize 350 milyon liranın üzerindeki bir miktarda yatırımı kazandırdık. Tüm mahallelerimize eşit hizmet götürdük. Yerel seçimler öncesinde sahada alnımız ak, başımız dik olarak dolaşıyoruz. Vatandaşlarımızla kucaklaşıyor, onların duasını ve desteğini alıyoruz. Çok şükür ki vatandaşlarımız da yapılan hizmetleri takdir ediyor ve yanımızda yer alıyor. Bizim en büyük referansımız Cihanbeylimizin gönlü güzel insanlarıdır” dedi.

Yeni dönem için de birçok önemli projeyi hazırladıklarını ifade eden Başkan Kale, ilçenin artık doğalgaz kapsamına alındığını ifade ederek, “Büyük gayretlerimiz sonucu Cihanbeyli'nin doğalgaza kavuşması için artık bütün imzalar atıldı. İnşallah gereken çalışmalar kısa süre içerisinde yapılarak ilçemizde doğalgaz kullanılmaya başlanacak. Bununla birlikte Cihanbeyli'ye ekonomik kalkınma anlamında önemli çalışmaları tamamlamak üzereyiz. Organize Sanayi Bölgesi hayalimiz yoğun gayretlerimiz sonucu gerçek oluyor. Buraya önemli yatırımlar gelecek. Cihanbeyli'yi termal turizm merkezi haline getirmek için de sıkı bir çalışma yürütüyoruz. Selçuklu'nun başkenti Konya ile Cumhuriyetimizin başkenti Ankara arasında bulunan Cihanbeylimiz inşallah termal turizmin merkezi olacak. Bu konuda kararlı bir çalışma yürütüyoruz. Önümüzdeki dönem Cihanbeyli hayvancılık alanında da önemli bir yatırıma kavuşacak. Türkiye'nin en büyük hayvan alım-satım merkezi Cihanbeyli'ye kurulacak” diye konuştu.

“Gittiğim her yerde Başkan Kale'nin başarısını anlatıyorum”

Eski Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Halil Ürün ise, Cihanbeyli Belediyesinin kendi bütçesinin kat be kat üzerindeki yatırımları ilçeye kazandırdığını anlattı. Ürün, “Başkan Mehmet Kale'nin tarihi hizmetlerini ve başarısını gittiğim her yerde anlatıyorum. İş bilenin kılıç kuşananındır. Yapay, suni olan bir takım görüşlerin, grupların peşinden koşmak bizi ancak yorar” şeklinde konuştu.

“Cihanbeyli'ye çok daha güzel hizmetler kazandırılacak”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu ise 31 Mart'ta Cihanbeyli'deki sandıkların AK Parti oylarıyla patlayacağına inandığını söyledi. Türkmenoğlu, “Belediye Başkanımız Mehmet Kale bütün mahallelere eşit hizmet yaparak, çok önemli eserleri Cihanbeyli'ye kazandırdı. Allah ondan razı olsun. Bugün AK Parti'nin, Cumhurbaşkanımızın, Cumhur İttifakı'nın karşısında çalışıp, yapılan emekleri görmezden gelenlere sesleniyorum. AK Parti'nin kapıları o insanlara sonsuza dek kapandı. İnşallah 31 Mart'ta Cihanbeyli'nin güzel insanlarının vereceği büyük destekle ilçemiz çok daha güzel hizmetlere kavuşacaktır” dedi.