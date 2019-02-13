Başkan Kale'den Cihanbeyli'ye doğalgaz müjdesi

Konya'nın Cihanbeyli İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kale, ilçeye doğalgazın gelmesi için kararlılıkla yürütülen çalışmaların artık son aşamaya geldiğini söyledi.

Cihanbeyli ilçesine doğalgazın gelmesi için yapılan çalışmalarda artık son aşamaya gelindi. Konuyla ilgili Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) bir ziyaret gerçekleştirildi. AK Parti Konya Milletvekilleri Gülay Samancı ve Orhan Erdem, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu, Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ile konuyu görüştü.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, ilçeye doğalgazın gelmesi için kararlılıkla yürütülen çalışmalarda artık son aşamaya gelindiğini belirtti. Başkan Kale, “Özlemle beklediğimiz doğalgaz yatırımı programa alınıyor. Doğalgaz inşallah en kısa sürede Cihanbeyli'de - Yeniceoba bölgesi de dahil kullanılmaya başlanacak. İlçemize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun. Bu vesileyle ilgi ve alakalarından dolayı EPDK Başkanımız Mustafa Yılmaz ile Konya Milletvekillerimiz Gülay Samancı'ya, Orhan Erdem'e ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanımız Ayşe Türkmenoğlu'na çok teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Kale, Cihanbeyli için çalışmaya, üretmeye ve hizmet etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.