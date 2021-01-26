Başkan Kale'den Sağlık Bakanı Koca'ya ziyaret

Konya'nın Cihanbeyli İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kale, İlçe Kaymakamı Remzi Demir ile birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı makamında ziyaret etti.

Cihanbeyli Kaymakamı Remzi Demir ve Belediye Başkanı Mehmet Kale, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı makamında ziyaret etti. Görüşmede belediyenin çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Kale, pandemi döneminde belediye olarak belediye çalışmalarını bırakın aksatmayı daha da artırdıklarını ve projeleri zamanında hayata geçirdiklerini belirtti. Görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Kale, “Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'yı İlçe Kaymakamımız Remzi Demir ile makamında ziyaret ederek, Cihanbeyli projeleri üzerine çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İlçemize duyduğu muhabbet ve bizlere gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı sayın bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Kendilerinin tüm hemşehrilerimize selamı var” dedi.

Kaymakam Remzi Demir de “Yoğun programları arasında bizlere kıymetli vakitlerini ayıran Sayın Bakanımıza çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“Yetim gülerse dünya güler”

Cihanbeyli'de yürütülen sosyal projelerle ilgili açıklamalarda da bulanan Belediye Başkanı Mehmet Kale, özellikle yetim çocuklar için yıllar önce hayata geçirdikleri projenin örnek olduğunu ve Türkiye'nin farklı yerlerinde de uygulandığını görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Kale “Yıllar önce Cihanbeyli'de başlattığımız ve her yıl düzenlediğimiz programlarla yetim çocuklarımıza mektup yazarak ‘Baban hayatta olsaydı kendisinden ne isterdin' diye sormuş ve aldığımız cevapların ışığında tüm istekleri yerine getirmiştik. Önümüzdeki süreçte devamını getireceğimiz bu projenin örnek teşkil ettiğini ve farklı yerlerde de uygulandığını görmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Projeler kararlılıkla hayata geçiriliyor

Cihanbeyli'nin tüm mahallelerine eşit hizmet götürme gayretinde olduklarını belirten Başkan Kale, “Zaferiye, Yünlükuyu, Mutlukonak ve Büyükbeşkavak mahallelerimizde yeni mahalle konağı yapım çalışmalarımız devam ediyor. Ahirigüzel, Karatepe, Köprübaşı, Taşpınar(Merkez), Taşpınar(Çandır) ve Merkez Yeniyayla Mahallelerine örnek sosyal tesislerin yapımına ise kısa bir süre içerisinde başlayacağız. Diğer bir yandan da Beyliova, Zaferiye, Çimen, Küçükbeşkavak, Kayı ve Sağlık mahallelerimizdeki mahalle konaklarının bakım onarım çalışmalarında sona yaklaşıyoruz. Ayrıca Küçükbeşkavak mahallemizde namazgah yapım çalışmaları da devam ediyor” diye konuştu.

10 sentetik çim saha yapılıyor

İlçede aynı anda 10 adet sentetik çim sahanın yapımını gerçekleştirdiklerini ifade eden Kale, “Projelerimizi planlarken ve mahallelerimize hizmet götürürken vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini dikkate alıyoruz. Ülkemizin geleceği olan gençlerimizi ise hiçbir zaman geri çevirmedik. Bir kalemde tam 10 adet sentetik saha inşa ediyoruz. Pandemi ve kış şartlarının zorluklarına rağmen İnsuyu, Beyliova, Böğrüdelik, Zaferiye, Tüfekçipınar, Günyüzü ve Taşpınar mahallelerimizde de sentetik çim saha yapım çalışmalarımız devam ediyor. Hodoğlu, Damlakuyu ve Sağlık mahallelerimizdeki sentetik çim sahaların yapımına ise kısa bir süre içerisinde başlayacağız. Ayrıca Günyüzü, Yapalı ve Taşpınarlı hemşehrilerim ortak kullanımı için söz verdiğimiz yarı olimpik kapalı yüzme havuzu yapım çalışmaları da devam ediyor. Yeni tesisleri kısa süre içerisinde gençlerimizin hizmetine sunacağız. Hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri sırasıyla yerine getiriyoruz” diye konuştu.