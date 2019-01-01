Başkan Karabacak: “2019 yılının hayırlar getirmesini diliyorum"

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak yeni yılın Türkiye'ye ve Türk insanına huzur ve refah getirmesi temennisinde bulundu.

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak yayınladığı mesajında, 2019 yılının tüm İslam alemine, Türk milletine, esnaf ve sanatkarlara hayırlar getirmesini diledi. 2018 yılının ekonomik açıdan zor bir yıl olduğunu hatırlatan Başkan Muharrem Karabacak açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Acısıyla, tatlısıyla bir yılı daha geride bırakırken yeni bir yıla başlamanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. 2018 yılı hem şehrimiz hem de ülkemiz açısından çok önemli bir yıl oldu. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin ulusal güvenliğini sağlamak amacıyla Zeytindalı Harekatı'nı başlatmış ve harekat başarıyla tamamlanmıştır. Türkiye bu harekat ile gerek sınırları içinde gerekse sınırları dışında terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini gösterdi. 2019 yılına girerken yeni bir operasyonun daha eşiğindeyiz. Fırat'ın doğusuna yapılacak harekatta Allah ordumuzu ve milletimizi muvaffak kılsın. Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli ve en kritik seçimlerini de, geride bıraktığımız 2018 yılı içerisinde gerçekleştirdik. 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimiyle milletimiz hem yeni yönetim sistemine hem de istikrara oy vererek Türkiye Cumhuriyetinin ilk başkanı olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı seçmiş oldu. Geride bıraktığımız yılda maalesef mazlum coğrafyalarda yaşanan acılar da devam etti. Başta Suriye, Filistin ve Arakan olmak üzere birçok Müslüman ülkede yaşanan zulümler hepimizi derinden etkiledi. Yaşanan tüm acıların sona ermesi, tüm dünyayı sevgi, barış ve hoşgörü ikliminin sarması en büyük temennimizdir. Hepimizin malumu 2018 yılında dövizdeki dalgalanma, faizdeki yükselme, dış güçlerin Türkiye üzerinde sergiledikleri çirkin senaryolar nedeniyle ülkemiz, vatandaşlarımız, esnaf ve sanatkarımız zor bir yıl geçirdi. Ekonomi ve enflasyonla topyekun mücadele konusunda üzerine düşen görevi yerine getiren esnaf ve sanatkarımızı bu vesileyle bir kez daha tebrik ediyorum. Tüm bu olumsuzluklara rağmen devletimize olan güvenimiz, çalışma azmi ve şevkimiz ile 2018 yılını acısıyla tatlısıyla uğurluyor, 2019 yılına da iyimser düşüncelerle giriyoruz. Her yıl olduğu gibi 2019 yılında da esnaf ve sanatkarımız, devletimizin ve milletimizin yanında dimdik ayakta duracak, kazancından önce devletinin ve milletinin geleceğini düşünecektir. Devletimizin de esnaf ve sanatkarımıza hak ettiği değeri vereceğine inancımız tamdır. Yeni yılın esnaf ve sanatkarımızın sorunlarının giderildiği, işsizliğin azaldığı, yatırımların çoğaldığı, bol bereketli bir yıl olmasını Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Bu vesileyle 2019 yılının tüm İslam alemine, aziz milletimize, esnaf teşkilatımıza, esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlar getirmesini diliyorum."