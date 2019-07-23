Başkan Karabacak 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı

Başkan Karabacak mesajında, “Toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri temel görev sayan, halkın doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacını karşılayan basın kuruluşları demokrasinin güçlenmesine büyük katkı sağlamaktadır” dedi.

Açıklamada, “Basında sansürün kaldırılışının 111. yıldönümünde tüm basın camiasının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını tebrik ediyorum. Kamuoyunun bilgilendirilmesinde çok önemli bir görev üstlenen basın kuruluşlarımız ve bu kuruluşlarda görev yapan gazetecilerimize gerek yerel, gerekse ulusal anlamda doğru ve güvenilir bilgiler ışığında kamuoyunun aydınlatılmasını sağladıkları için teşekkür ediyorum. Hiç kuşku yok ki hürriyet ve demokrasi mücadelesi veren aziz milletimizin bu yolda aldığı mesafenin en büyük destekçisi yine basınımız olmuştur. 15 Temmuz'da milli irade ve demokrasimize kast eden hainlere karşı basınımızın verdiği mücadele ise her türlü takdirin üzerindedir. Bu duygu ve düşüncelerle basında sansürün kaldırılışının yıldönümü olarak da kutlanan 24 Temmuz Gazeteciler Günü ve Basın Bayramı'nı kutluyor, görevlerini yaparken hayatını kaybeden değerli basın mensuplarımızı rahmetle anıyor, Esnaf Teşkilatımız adına basın camiamızın tüm mensuplarına selam ve sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.