Başkan Karabacak: “Barış Pınarı Harekatını sonuna kadar destekliyoruz”

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Barış Pınarı Harekatı'nı sonuna kadar desteklediklerini söyledi.

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatıyla uluslararası kurallardan doğan hakkını kullandığını hatırlatarak, “Kahraman Türk Ordumuza ve Silahlı Kuvvetlerimize muvaffakiyetler diliyorum” dedi.

Mevzu ülke olduğunda her türlü fedakarlığa hazır olduklarını ifade eden Başkan Karabacak, “Ordumuzun daha önceki operasyonlarda olduğu gibi Barış Pınarı Harekatında da başarılı olacağına yürekten inanıyoruz. Türkiye, bu harekatla uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmaktadır. Türk insanının huzur ve güvenliği için yapılan bu operasyonların, terörün kökü kazınana kadar devam edeceğinden en ufak şüphemiz yoktur. Esnaf Teşkilatı ve 55 bin esnaf ve sanatkarımızla devletimizin aldığı bu kararın sonuna kadar arkasındayız. Yüce Allah Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Mehmetçiğimize güç kuvvet versin, her türlü tehlikeden onları korusun" ifadelerini kullandı.

Türk milletinin tarihte olduğu gibi bu önemli operasyonda da tek vücut olmasının gerekliliğine vurgu yapan Başkan Karabacak, “Hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun tüm vatandaşlarımızın Barış Pınarı Harekatı'nın desteklenmesi noktasında ortak tavır alması, bu noktadan hareketle birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya göstermemiz Türkiye'mizin geleceği açısından son derece önem arz etmektedir” diye konuştu.