Başkan Karabacak: “Bayram alışverişimizi esnaftan yapalım”

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, esnaf ve sanatkarın Kurban Bayramı'na hazır olduğunu ifade ederek, vatandaşların bayram alışverişlerini esnaftan yapmaları konusunda çağrıda bulundu.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlara çağrıda bulunarak, bayram alışverişlerini esnaf ve sanatkarlardan yapmalarını istedi. Başkan Karabacak, “Konyalı 60 bin esnaf ve sanatkarımız, cazip fiyat uygulaması, kaliteli üretim, hizmette gerekli titizliği ve insan sevgisini ön plana tutmaktadır. Vatandaşlarımız, son dönemde enflasyona bağlı olarak gıda ürünlerindeki fiyat artışı nedeniyle merdiven altı imalatı ve kalitesiz ürünleri piyasaya sürenlere yönelmemelidir. Hangi şartlarda üretildiği bilinmeyen, hijyenden uzak merdiven altı ürünler insan sağlığını son derece etkilemektedir. Ürünlerin fiyatı belliyken maliyetinin altında bir ürün satılması mümkün değildir. Alışverişini, ailesinin sağlığını koruma adına, kendi yemediğini müşterisine satmayan, istihdama katkıda bulunan ve artan maliyetler karşısında ayakta durmaya çalışan esnafımızdan yapmalıdır” dedi.