Başkan Karabacak öğrencilere Konya'yı tercih etmeleri çağrısında bulundu

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, üniversite tercihi yapacak öğrencilere Türkiye'nin huzur şehri Konya'yı tercih etmeleri çağrısında bulundu.

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, üniversite tercihi yapacak öğrencilere çağrıda bulunarak, “Konya farklı bir şehirdir. Hazreti Mevlana'nın diyarı, Ahi Evran'ın makamı, inanç turizminin, hoşgörünün ve Selçuklu'nun başkentidir. Konya'da 5 üniversitesi ile yaklaşık 140 bin öğrenciyi ağırlamakta ve misafir etmektedir. Konya, bir tarih şehri, sanayi, kültür, sağlık, sporun ve yemek kültürünün zengin olduğu bir şehirdir. Bu açıdan tercih edilmesinin birçok yönü vardır. Tatbiki en önemlisi misafirperver ve gönül insanların yaşadığı şehirdir Konya. 12'inci yüzyılda Konya'da temelleri atılmış, tüm Anadolu'ya yayılmış ve toplumumuzu bir arada tutan en temel taşlardan biri olan Ahilik Kültürü'nün en güzel uygulandığı şehirlerdendir. Nasrettin Hoca'nın da dediği gibi Konya hem dünyanın hem de cazibenin merkezidir. Birçok şehre rahatlıkla ulaşabileceğiniz şehrimizde, ulaşım alt yapısı, ucuzluğu, sosyal ve kültürel imkanlarıyla ülkemizin en gözde şehirlerinden biridir. Olgun kişiliği, doğruluğu ve tevazuyla harmanlanmış Esnaf ve Sanatkarlarımızın sayesinde Konya'da yaşarken evinizde gibi hissedeceksiniz. Bu vesile ile sınavda başarılı olan tüm gençlerimizi kutluyor, geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan kıymetli gençlerimize Türkiye'nin huzur şehri Konya'yı tercih etmelerini öneriyorum" dedi.