Başkan Karabacak'tan Bakan Kurum ve Başkan Altay'a teşekkür

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, geçtiğimiz Cuma günü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı programla temelleri atılan Mevlana ve Altın Çarşı projelerinin bölge esnafı açısından büyük önem taşıdığını hatırlatarak Bakan Murat Kurum ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Konya'da 30 yılı aşkın bir süre hizmet vermiş ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı projeyle geçtiğimiz Cuma günü yeniden temelleri atılan Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı dönüşüm projeleriyle ilgili açıklamalarda bulunan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, "Toplamda yaklaşık 33 bin metrekarelik büyük bir alanda gerçekleştirilecek olan bu iki önemli proje, bölge esnaflarımızla birlikte çarşı kültürünü, ahilik davasını yaşatacak, tarih kokacak bir şehircilik projesi. Esnafımızın tamamının mutabakatı sonucu başlayan Mevlana Çarşısı etabı projesi 19 bin 752,55 metre inşaat alanına sahip olup; 5 bin 329,43 metre bina, 133 adet bağımsız birim, 14 bin 423,12 metre kapalı otopark, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları yer almakta. Altın Çarşı etabında 12 bin 715,48 metre inşaat alanına sahip olan projede; 362 adet bağımsız birim, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları yer almakta. Hatırlandığı üzere Mevlana Çarşımız bugün Konyamızı ve Mevlana Türbesi'ni ziyaret eden milyonlarca misafirimizin ihtiyaçlarına cevap veremez hale gelmişti. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve Konya Büyükşehir Belediyemizin hazırladığı ortak projeyle temelleri atıldı. Projeler tamamladığında; Hazreti Mevlana'yı ziyarete gelen her bir misafirimiz büyük bir meydandan başlayarak adeta bir tarih ve kültür yolculuğuna çıkacak. Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı'da alışverişini yapacak olan misafirlerimiz; sonra içerisinde şehir müzesinin, bedestenlerin, kervansaray mimarisiyle yapılacak otellerin, Konya mutfağının eşsiz lezzetlerinin olacağı gurme sokağına gidecek. Bu projeler sayesinde bölge esnafımız da hem Konya'mızı en iyi şekilde tanıtacak hem de daha modern ve geniş mekânlarda işlerini yürütecek. Esnaf Teşkilatı ve bölge esnafı olarak bu denli önemli iki projenin bitmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu arada 20 Ocak tarihinde ihalesi yapılacak Yeni Motorlu Sanayi projesi de Konyalı esnaflarımız için büyük önem arz ediyor. Tüm bu önemli projelerin hayata geçmesinde büyük emekleri olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, her gelişiyle müjdeler veren ve yatırımlara destek olan hemşehrimiz Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, KONYA sevdasıyla çalışan ve her daim Esnafımızın yanında yer alan Konyamızın mimarı Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a şükranlarımı sunar, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu