Başkan Karabacak'tan, “Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri” teşekkürü

Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, 3 gün süren ve 10 binlerce misafiri ağırlayan Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri'nin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve etkinliklere katılarak esnafın yüzünü güldüren herkese teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile KONESOB tarafından düzenlenen, açılışını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yaptığı “Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri” yoğun ilgi gördü. Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri çerçevesinde düzenlenen birçok etkinlikte unutulmaya yüz tutmuş meslekler de hatırlatıldı. Anadolu Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapan Konya'da, Romalılardan Selçuklulara, Osmanlı'dan günümüze binlerce yıllık geçmişe sahip tarihi "Bedesten Çarşısı" düzenlenen etkinlikle hareketli günler geçirdiğini ifade eden KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, “Yüzyıllardır ahilik geleneğinin yaşatıldığı Tarihi bedesten çarşımızda faaliyetine devam eden esnafımız, düzenlediğimiz etkinlikte rahat bir nefes aldı. 12- 14 Ağustos tarihleri arasındaki gerçekleştirdiğimiz etkinlikler çerçevesinde çok sayıda esnafımız ürünlerinde yüzde 30'a varan indirim uygularken, Tarihi Çarşımıza gelen ziyaretçilerimiz oldukça memnun kaldı. 5'inci İslami Dayanışma Oyunlarına katılmak için şehrimizde bulunan sporcular ve misafirler de Çarşımızı renklendirdi. Etkinliğimizin açılışına katılan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a, Konya Valisi Vahdettin Özkan'a, AK Parti Milletvekilimiz Ahmet Sorgun'a, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı'ya, ilçe belediye başkanlarına, etkinliği düzenlememizde büyük emeği ve her zaman esnafımızın yanında olan, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a, tüm hemşehrilerime, misafirlerimize ve esnaflarımıza teşekkür ediyorum” dedi.