Başkan Kavuş: "Azerbaycan'ın ve kardeş şehrimiz Şeki'nin yanındayız”

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Azerbaycan'a olan desteklerinin bir göstergesi ve nişanesi olarak belediye hizmet binasında Türk Bayrağının yanına Azerbaycan Bayrağı da astıklarını söyleyerek, “Yüreğimiz ve dualarımızla değil tüm imkanlarımızla da kardeşlerimizin yanındayız” dedi.

Başkan Mustafa Kavuş, Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu görüşlere yer verdi: “Ermenistan yıllar öncesinde olduğu gibi bugün de katliamlarını aynı vahşetle sürdürmektedir. Hocalı'da yaptığı gibi yine kadın, çocuk demeden cinayet işlemeye devam etmektedir. Azerbaycan Türkleri hukuksuz işgalin son bulması, suçluların uluslararası hukuk çerçevesinde cezalandırılmaları için yaklaşık 30 yıl sabretti. Çözümü diplomaside aramak adına insanüstü bir sabır gösterdiler. Ancak bugün sözün bittiği yerdeyiz. Kardeşlerimiz, 30 yıl önce gözyaşı içinde terk ettikleri topraklara bugün muzaffer orduları ile başları dimdik giriyor. Bu haklı mücadelelerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki güçlü Türkiye, kardeş ülke Azerbaycan'ın ve Azerbaycan halkının yanında olduğunu dünyaya ilan etmiştir. Bu desteğin verdiği güç ve moral, zaferlerin kazanılmasında belki de en büyük etki olmuştur. Çünkü Türkiye'nin ismi bile dosta güç düşmana korku verir her zaman. Cephede kaybeden Ermenistan ise sivil yerleşim alanlarını vurmaya, insanlığa karşı dünyanın gözü önünde suç işlemeye devam ediyor. Bu terör devleti, insanlık adına bir an önce mahkum edilmelidir. 30 yıl önceki katliamlarda bugünkü cinayetlerde cezasız kalmamalıdır. Meram Belediyesi olarak bizim de sonuna kadar Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında durduğumuzu tüm dünyanın bilmesini istiyorum. Meram ve Meram Belediyesi, sadece yüreğiyle ve dualarıyla değil tüm imkanlarıyla Azerbaycan'ın ve Azerbaycan'dan kardeş şehri olan Şeki halkının yanında olmaya devam edecektir. Bu desteğimizin bir göstergesi olarak astığımız Azerbaycan Bayrağı, belediye hizmet binamızda Türk Bayrağının yanında dalgalanmaya devam edecektir.”