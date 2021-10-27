Başkan Kavuş bilim kurtlarıyla buluştu

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Yeni Nesil Eğitim sloganıyla hayata geçirdiği Meram Gelişim Akademisi (MEGA) Projesi ile öğrencilere ulaşmaya devam ediyor.

Hayata geçirildiği günden itibaren öğrencilerin gelişimine önemli katkılar sunan MEGA projesi faaliyetlerine devam ediyor. Proje kapsamında 5. 6. ve 7. sınıfta okuyan öğrenciler Meram Belediyesi tarafından hazırlanan yayınlarla buluşturularak bilime olan merakları artırılıyor. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca ile birlikte Zafer Ortaokulu'nu ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

“Öğrencilerimizin başarısı için başkanımız her zaman yanımızda”

Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca, ziyarette yaptığı konuşmada, “Meram Belediyemiz, okullarımızın fiziki bakımında bize yardımcı olmanın yanı sıra eğitim öğretim faaliyetlerinde de yanımızda olmaya devam ediyor. MEGA kapsamında, ilçemizde öğrenim gören 1. ve 2. sınıflarda Çocuk Dergisi dağıtımı gerçekleştiriliyor. Yine 3. sınıflarımız MEGA Doğa Okulu'nda misafir edilerek etkinliklerle birlikte eğitim alıyorlar. 4. sınıflarımız için ise Berlika Trafik Eğitim Parkı'nda trafik eğitimleri veriliyor. Buradaki öğrenciler trafik eğitimini teorik ve uygulamalı olarak alıyorlar. 5. 6. ve 7. sınıf öğrencilerimiz için akıl zeka oyunları ve bilimsel çalışmalar için okullarımızda sınıflar oluşturuldu. LGS'ye hazırlanan öğrencilerimiz için ise deneme sınavları hayata geçecek. Meram'da öğrencilerimizin başarısı için Meram Belediye Başkanımız her zaman yanımızda” diye konuştu.

“Amacımız, dünyaya fayda sağlayacak bilim insanlarının yetişmesi”

Sınıfları gezerek çocuklarla sohbet eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, MEGA projesi ile ilgili bilgiler verirken, “MEGA kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte 1. sınıftan 8. sınıf öğrencilerimize kadar eğitim projemizi sürdürüyoruz. Sınıflar bazında farklı çalışmalar yürütüyoruz. Meram'da 5. 6. ve 7. sınıflarda okuyan yaklaşık 17 bin öğrencimiz var. Bu öğrencilerimize yönelik Bilim Kurdu dergilerimizin ulaşmasını sağlıyoruz. Dergimizde çocuklarımızı bilime özendirecek içerikler yer alıyor ve 2 ayda bir yeni yayın öğrencilerimizle buluşuyor. Okullarımızda oluşturulan akıl zeka sınıfları ile birlikte Bilim Kurdu Dergimiz paralel olarak çalışıyor. Bu kapsamda yayınlarımızın içeriğini kapsayan yıl sonlarında yarışmalar düzenleyeceğiz. Amacımız ülkemize, dünyaya fayda sağlayacak işlere imza atacak bilim insanlarımızın yetişmesi ve bütün dünyayı daha güzel hale getirecek buluşların ortaya çıkması. Bilindiği üzere bu yıl Teknofest'e katılan 3 ilkokuldan biri Meram ilçemizdeki Çomaklı İlkokulumuz olmuştu. Bu okulumuz finale kadar yükseldi. Geçtiğimiz yıl da Teknofest'te Meram'daki okullarımız önemli başarılara imza atmışlardı. İnşallah projemizle birlikte tüm çocuklarımıza itici bir güç olacağız” dedi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca öğrencilere Bilim Kurdu dergilerini dağıtarak, öğretmenlerle eğitime dair sohbet etti.