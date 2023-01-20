Başkan Kavuş, çocukların karne sevincine ortak oldu

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram Ahmet Azmi-Makbule Elberk İlkokulu öğrencilerinin karne sevincine ortak oldu.

Okullarda yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte Meram'da okuyan öğrenciler de karnelerine kavuştu. Meram Ahmet Azmi-Makbule Elberk İlkokulu öğrencileri de karnelerini Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un elinden aldı. Başkan Mustafa Kavuş'a, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca da eşlik etti. İlkokulun minik öğrencileri Başkan Kavuş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Koca'yı çiçeklerle karşıladı. Kavuş ve Koca daha sonra sınıfları tek tek dolaşarak öğrencilerin karnelerini dağıttı. Karnelerini dağıttığı tüm öğrencilere eğitim hayatları boyunca başarılar dileyen Mustafa Kavuş, öğrencileri tebrik ederek, tatil döneminde bol bol dinlenmeleri, kitap okumayı ihmal etmemeleri tavsiyesinde bulundu. Kavuş, “Yarıyıl tatiline giriyorsunuz. Tatil sizlerin en doğal hakkı. Çok ders çalıştınız, kitap okudunuz, ödevlerinizi yaptınız. Hepinizi canı gönülden kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Sizlerin heyecanına ve mutluluğuna ortak olmak istedim. Kitaplarınızı okuyun, bol bol dinlenin ve oyun oynayın. Ama sanal oyunlardan çok daha fazla gerçek oyunlar oynayın. Çünkü arkadaşlarınızla, abilerinizle, ablalarınızla oynayacağınız gerçek oyunlar sizlerin fiziki ve ruhsal gelişiminizde önemli rol oynar” dedi.

Meram Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca ile birlikte çocukların yarıyıl tatilini güzel geçirmelerini sağlayacak hediyeler verdiklerini söyleyen Kavuş, “Çocuklarımız yarıyıl tatiline girdi. Çocuk, yarıyıl tatili ve kar özdeşleşmiştir. Kar yağmadı şu ana kadar. İnşallah yağar da aldıkları karneler, anne babalarının ve bizim hediyelerimizle birlikte iyi bir tatil dönemi de geçirirler. 2. döneme dinlenmiş ve dingin olarak girerler. Bizler, sadece kendi çocuklarımız için değil tüm çocuklarımız için varız. Yüzlerindeki gülümseme hiç eksik olmasın diye çalışıyoruz. Allah tüm çocuklarımıza hayırlı, sağlıklı ömür versin” diye konuştu.

Kavuş büyük fedakarlıklarla çocukları yetiştiren tüm öğretmenlere de teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.