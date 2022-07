Başkan Kavuş, “En önemli hedefimiz, kırmızı çizgimiz hemşehrilerimizin memnuniyetidir”

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bayram tatili sonrası ilk mesai gününde mesai arkadaşlarıyla bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Meram'ın sağlık ve huzur içinde bir bayram geçirmesini sağlayan tüm ekip arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Mustafa Kavuş, "Bugüne kadar, hizmetlerimiz, projelerimiz bir bir yükselirken gönül almaktan, gönüllere dokunmaktan en küçük ödün vermedik, bugünden sonra da vermeyeceğiz” diye konuştu.

Bayram süresi boyunca özverili bir çalışma ortaya koyarak Meram'ın rahat ve huzur içinde bir bayram geçirmesini sağlayan tüm ekip arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Kavuş, bugüne kadar yaptıkları ve bundan sonra gerçekleştirecekleri çalışmalar hakkında da istişarelerde bulundu. Kendileri için en önemli şeyin vatandaş memnuniyeti olduğunu vurgulayan Başkan Kavuş, “Meram'da ortaya koyduğumuz her yatırımın, her çalışmanın, her projenin, her atılımın, her hamlenin arka planında 1500 kişilik Meram ailesi olarak sizler varsınız. Görevi yürüttüğüm kırk ay boyunca özveriyle, gayretle ve tevazuyla çalıştınız. Tüm bunların yanında bu buluşma vesilesiyle sık sık tekrarladığım sözü bir kez daha hatırlatmak istiyorum; bizim en önemli hedefimiz, en kalın kırmızı çizgimiz hemşehrilerimizin memnuniyetidir. Bundan en küçük ödün vermeyiz. Belediyemizin kapısından giren her bir hemşehrimizi, güler yüzle ve samimiyetle karşılayıp aynı duygular içinde binamızdan ayrılmasını sağlamak, hiçbir ayırım gözetmeksizin tüm insanların kalplerini kazanmak, sorunu çözülebilecekse ivedilikle çözmek, çözülemeyecekse neden çözülemediğini en güzel şekilde izah etmek mecburiyetimiz vardır. Bugüne kadar bu anlayışta olduk, bundan sonra da bu anlayışımızı devam ettirmekte kararlıyız. Bu yolda ve bu anlayıştan bugüne değin en küçük taviz vermedik, bundan sonra da vermeyiz” dedi.