Başkan Kavuş EYT ile emekli olan personelle vedalaştı

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) yasal düzenlemesinden yararlanarak emekli olan personelle vedalaştı. Başkan Kavuş, uzun süredir Meram'a ve Meram Belediyesine verdikleri emeklerden dolayı emekli olan personelin her birine ayrı ayrı teşekkür etti.

Emekli olan personele hayatlarının geri kalan kısmında sağlık, mutluluk ve başarı dileyen Başkan Kavuş, “Sizler, uzun yıllar boyunca Meram'a ve Meram halkına hizmet ettiniz. Bu nedenle bu buluşma bir veda buluşmasından çok bir teşekkür buluşmasıdır. Sizlerle birlikte çok güzel çalışmalara imza attık. İlçemiz için fedakarane çalışmalar sergilediniz. Sizlerle çalışmış olmaktan dolayı bizler her zaman gurur duyduk. Herbirinize hizmetlerinizden dolayı hem kendi adıma hem de Meram adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Haklarınızı helal ediniz. Bundan sonra yeni bir hayata başlıyorsunuz. Bu yeni hayatınızda da bu kurum sizlerin ikinci evi olmaya devam edecektir” diye konuştu.

Başkan Kavuş, emekli olan personele hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi ve hediye takdim etti.