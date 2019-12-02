Başkan Kavuş: “Hemşehrilerimizi ilgilendiren her konunun takipçisiyim”

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Aksinne ve Uluırmak Kooperatiflerinde incelemelerde bulundu.

Kooperatif yönetimlerinden, inşaatlar ve süreç hakkında bilgi alan Başkan Kavuş, “Hemşerilerimi ilgilendiren her konunun takipçisiyim. Bu kooperatifler, her ne kadar belediyemizin ve benim sorumluluğum dışındaymış gibi görünse de, Meram ve Meramlıyı yakından ilgilendirdiği için denetliyor ve işlemlerini takip ediyorum” diye konuştu.

“Denetim ve takibimiz aralıksız devam edecek”

Kentsel dönüşüm kapsamında başlatılan kooperatiflerde Meramlı hemşehrileri adına denetimlerde bulunduklarının altını çizen Başkan Kavuş, “Aksinne, Uluırmak ve Aymanas Kooperatiflerini yakından takip eden binlerce ailemiz var. Biz bugün onlar adına iki kooperatifte incelemelerde bulunduk. Gördük ki, hem Aksinne Kooperatifinde hem de Uluırmak Kooperatifinde herşey yolunda. İnşaat maliyetlerindeki hızlı artış bir süre işlerin yavaşlamasına neden olmuştu. Ama şimdi işler rutine binmiş görünüyor. Bu da vatandaşlarımız için sevindirici bir gelişme. İşlerin hızlanması teslim süresinde bir sıkıntı yaşamayacağı anlamı taşıyor. Bu vatandaşlarımızın adına sevindirici bir durum. Biz de ilçemizin Şehr-i Emin'i olarak denetimlerimizi sürdürecek, vatandaşlarımızın mağdur olmamaları adına takibimizi aralıksız devam ettireceğiz” diye konuştu.

“Vatandaşlarımızın gönlü rahat olsun”

Seçim öncesi ve sonrasında kendisine en çok yöneltilen sorulardan birinin de bu konu üzerinden ‘Daha önce başlayan işlerin devam edip etmeyeceği' konusu olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Kavuş, kooperatiflerin hızlı bir şekilde sürdürülüyor olmasının buna en güzel yanıt olduğunu belirtti. Devlette devamlılığın esas olduğunu bir kez daha anımsatan Başkan Kavuş, “Daha önce başlayan işleri devam ettirmek durumundayız. Aksini hiç düşünmedik. Bu nedenle hemşehrilerimiz müsterih olsun. Kooperatifler hızlı bir şekilde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecektir. Sadece bu konuda değil Meram'ın imar sorununu tümden çözebilmek adına ekibimizle birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu çalışmalar neticesinde imar ve mülkiyet sorununun da büyük oranda çözüldüğüne vatandaşlarımız şahit olacaklar” şeklinde konuştu.