Başkan Kavuş, hobi bahçelerinde vatandaşlara misafir oldu

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, hobi bahçelerindeki vatandaşları ziyaret ederek, tüm çabalarının Meram'da yaşamaktan mutluluk duyan insan sayısını arttırmak olduğunu söyledi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, belediyeye ait Karahüyük Mahallesinde bulunan hobi bahçelerinde vatandaşları ziyaret etti. Bahçelerinde çalışan vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kavuş, “Tüm çaba ve gayretimiz yüzü gülen ve Meram'da yaşamaktan mutluluk duyan insanımızın sayısını artırmak içindir” dedi.

Başkan Kavuş, vatandaşların hobi bahçelerinden daha rahat bir şekilde hizmet alabilmeleri ve eksiklerin tamamlanması için de ekiplere talimat verdi. Vatandaşların, 91 bin metrekarelik alanda bulunan 290 adet hobi bahçesini gönüllerince ekip biçtiklerini hatırlatan Başkan Mustafa Kavuş, “Meram Belediyesi Hobi Bahçeleri, her türlü ihtiyaçların rahatlıkla karşılanabilmesi için sunduğu olanakların yanında, bay ve bayan mescidi ve çocuk oyun grubu gibi özellikleriyle toprağa sevdalı vatandaşlarımız için tam anlamıyla bir cazibe merkezi. Her bir vatandaşımız 200'er metrekarelik ekip dikebilecekleri alanlarda günün yada haftanın yorgunluğunu atabiliyor. Bereketli toprağıyla ve sunduğu olanaklarla Meram'da bir bahçe olmasının ayrıcalığını yaşatıyor. İnsanımızın bu mutluluğunu bugün birebir görme fırsatımız oldu. Vatandaşlarımızı mutlu eden her şey bizi de mutlu ediyor. Tüm çaba ve gayretimiz bu mutluluğu artırmak, Meram'da yaşıyor olmanın ayrıcalığını hissettirmek için” şeklinde konuştu.