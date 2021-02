Başkan Kavuş, kar nöbetinde

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, kar temizleme, solüsyon ve tuzlama çalışmalarının koordinasyonu ve takibi amacıyla gece boyu ekiplerle birlikte mesai yaptı.

Kar yağışı, don ve soğuk hava dalgasına karşın hazırlıklarını aylar öncesinden tamamlayan ve planlayan Meram Belediyesi, tüm yurdu etkisine alan kar yağışıyla birlikte teyakkuza geçti. Ekipler, ilçe genelinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için 55 araç ve 100 personelle 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Başkan Mustafa Kavuş, aylar öncesi yapılan hazırlıkların ve planlamanın meyvesini aldıklarını belirterek bu sayede ilçe genelinde şu ana kadar ciddi bir sıkıntı yaşanmadığını söyledi. Başkan Kavuş, “Uzun süredir hasretle beklediğimiz kar bereketiyle geldi. Biz bütün tedbirlerimizi aylar öncesinden almıştık. Bugün 55 aracımızla 100 personelimiz sürekli teyakkuz halinde sürekli sahada temizlik yapıyor, tuz döküp solüsyon atıyorlar. Yokuş ve rampaların olduğu yüksek kesimlerde sürekli nöbet tutuyorlar. Sabah işe gidecek vatandaşlarımız zorluk yaşamasınlar diye gece oluşan dona müdahalede bulunuyorlar. Buna rağmen böyle durumlarda trafikte seyreden sürücülerin daha dikkatli olmalarını, hemşehrilerimizin özel araçları yerine mümkün oldukça toplu ulaşım araçlarını kullanmalarını, yürürken de çok dikkatli davranmalarını önemle tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

“Her an görevimizin başındayız her an teyakkuzdayız”

Ekiplerin çalışmalarını koordine ve takip etmek amacıyla kendilerinin de ekip amirleriyle birlikte gece boyu nöbette olduklarını belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram'ın yaklaşık 6 bin 500 sokağı bulunduğunu hatırlatarak, “Bu kadar büyük bir alanı aynı anda temizlemek ciddi vakit alır. Ama arkadaşlarımız olabildiğince hızlı hareket ederek ulaşımda bir aksaklık yaşanmaması için ana arterler başta olmak üzere sokaklarımızda tuzlama ve solüsyon çalışması yaptılar. Ancak, özellikle ara sokaklarda şöyle bir sorun var. Dökülen tuz veya solüsyondan sonra sokakta araç trafiğinin yaşanması gerekiyor. Yoksa tuz veya solüsyon reaksiyona girip buzu eritmiyor ya da geç eritiyor. Bu durumda hemşehrilerimiz sokağında bir çalışma yapılmadı sanıyor. Oysa onlar uyurken biz sokakların büyük çoğunluğunda çalışma ortaya koyuyoruz. Hemşehrilerimiz merak etmesinler her an teyakkuzdayız. Görevimizin her an başındayız. Muhtarlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Tüm bu çalışmalara rağmen bir sıkıntı yaşanırsa anında müdahale ediyoruz. Bu vesile ile hemşehrilerimiz sabah işine rahat gidebilsin ulaşımda herhangi bir zorluk yaşamasınlar diye fedakarlıkla çalışan tüm ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.