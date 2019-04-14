Başkan Kavuş kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Şükran Mahallesi kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu.

Meram Belediyesi kentsel dönüşüm uzmanları ve ekiplerinden birifing alan Başkan Kavuş, bölgeyi dolaştı ve projede gelinen noktayı yerinde gördü. Kavuş, “Devam eden projeleri yerinde incelemeye, bilgilenmeye ve projeleri nasıl hızlandırabiliriz sorusunun yanıtını bulmaya çalışıyoruz. Bu incelemeler çerçevesinde bugün, Meram'ın bir an önce çözülmesini beklediği en önemli projelerden biri olan ‘Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm' alanında incelemelerde bulunduk. Bölgede 20 ada bulunuyor. Bunların 11 tanesi temizlenmiş. Anıtlar Kurulu, temizlenen yerlerde uzun süredir devam ettirdiği incelemelerini tamamladı. 3 adada tarihi kalıntılar bulundu. Geri kalan 8 adada ise herhangi bir kalıntıya rastlanmadı. Bu sebeple bu alan yapılaşmaya müsait” şeklinde konuştu.

“Bakanlık desteğiyle süreci hızlandırmak öncelikli hedefimiz”

Yıkım sürecinin devam ettiğini de belirten Başkan Mustafa Kavuş, binalar yıkıldıktan sonra bir kalıntı olup olmadığını incelemek amacıyla Anıtlar Kurulu ve Müzeler Müdürlüğü tarafından inceleme yapıldığını kaydetti. Bu nedenle sürecin normalden daha yavaş ilerlediğini ifade eden Kavuş, “Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi, Meram'ın vizyon projelerinden birisi. Şu an harabe görünümündeki bu bölge, projenin tamamlanmasının ardından Meram'ın cazibe merkezlerinden birisi olacak. Bizim de projeyi tamamlamanın yanında önemli bir görevimiz daha var; süreci hızlandırmak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının da desteğiyle bu süreci olabildiğince hızlandırarak ortaya eşsiz güzellikte bir mahalle çıkması için önemli bir çalışma yürütüyoruz. Projenin hızlanması ve projenin Konya'ya ve Meram'a bir an önce kazandırılması tüm kamuoyunun en önemli beklentisi. Bu beklentinin karşılanması için bizim de, elimizden gelenin fazlasını yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.