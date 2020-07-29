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Başkan Kavuş: “Kurban ve Kurban Bayramı, Allah'a ve birbirimize yakınlaşmamıza vesile olsun”

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Kurban Bayramı’nın rahmet ve bereketinin ümmetin ve insanlığın kurtuluşuna vesile olması temennisinde bulunarak, "Bizleri bir Kurban Bayramına daha kavuşturan Cenab-ı Hakka sonsuz şükrediyor, bayramın tüm dünyaya huzur, barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Kurban Bayramı'nın rahmet ve bereketinin ümmetin ve insanlığın kurtuluşuna vesile olması temennisinde bulunarak, "Bizleri bir Kurban Bayramına daha kavuşturan Cenab-ı Hakka sonsuz şükrediyor, bayramın tüm dünyaya huzur, barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum” dedi.


Meram Belediye Başkan Mustafa Kavuş, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında kurban ver Kurban Bayramı'nı Allah'a yakınlaşmak adına önemli ibadetlerden biri olduğunu belirterek, “Pandemi dolayısıyla aramıza mesafeler koyarak, gönüller sultanı Peygamber Efendimiz'den ve gönüller şehri Mekke ve Kabe'den uzakta idrak etmek mecburiyetinde kalarak ümmetçe biraz mahzun olsak da, Rabbimize teslimiyetimizin bir sembolü olarak yine her yıl yaşadığımız gibi büyük bir çoşku ve sevinçle karşılayacak ve kutlayacağız. Kurban ve bayramın manevi iklimi, Hazreti İbrahim'den hatta ilk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem'den bu yana olduğu gibi yine bizleri Allah'a ve birbirimize yaklaştıracak, birlikteliğimizi güçlendirecek, beraberliğimizi pekiştirecek. Ki bizlerin, ülkemizin ve ümmetin en büyük gücü kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimizdir. Bu vesile ile tüm hemşehrilerimin ve tüm ümmetin ibadetlerinin kabul ve makbul olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Kurban Bayramı ziyaretleri için yollara çıkan vatandaşlarımızın trafik kurallarına özenle uymaları ve pandemi sürecinde rakamların artmaması adına azami dikkat göstermeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Sağlıcakla nice bayramlara ulaşabilmemizin ve sevdiklerimizi kollayabilmemizin en temel kurallarının bunlar olduğu asla unutulmamalıdır. Tüm vatandaşlarımın bayramını en içten dileklerimle kutluyor, bu güzel günlerin ülkemize, ümmete ve dünyaya huzur, barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

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