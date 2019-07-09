Başkan Kavuş, Meram Yaz Kurslarının misafiri oldu

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, belediyenin, gençlerin ve çocukların dolu dolu bir yaz tatili geçirirken hem eğlenebilmeleri hem de öğrenebilmeleri adına hayata geçirdiği Yaz Kurslarının misafiri oldu.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 1 Temmuz tarihi itibariyle start alan, Meramlı çocukların ve gençlerin yaz tatillerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirecekleri Meram Yaz Kursları'nın misafiri oldu. Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi ve Küçük Kovanağzı Sosyal Tesisinde gerçekleştirilen kursları ziyaret eden Başkan Kavuş, kursiyer çocuklar, gençler ve eğitmenlerle sohbet etti. Başkan Kavuş ziyaretinde, eğitim programına, Konya Bilim Merkezi ve 80 Binde Devr-i Alem Parkı ziyaretlerini de ilave ettiklerinin müjdesini verdi.

“Gençliğimiz köklerinden ilham alarak geleceğe sağlam adımlarla yürüyecek”

Meram'da gelecek nesillere dinin esasını, Türk kültürünü ve medeniyetinin temel taşlarını öğretmek adına hayata geçirilen yaz kurslarını tercih eden çocuklar, gençler ve ailelerine teşekkür eden Başkan Mustafa Kavuş, “İlçemizde hayata geçirdiğimiz ‘Yaz Kurslarımızla' gelecek nesillerin, değerlerinden ve köklerinden beslenerek geleceğe sağlam bir şekilde yürümelerini sağlamak amacındayız. Biz biliyoruz ki yapılan en değerli yatırım, çocuklarımıza, gençlerimize ve geleceğimize yapılan yatırımdır. Bu kurslar, onların en iyi şekilde yetişmeleri, beslendikleri ve miras aldıkları yüce dinimizi, büyük medeniyeti ve köklü kültürü yaşayıp yaşatmaları için önemli kilometre taşlarından biridir. Tüm çabamız, Meram'da eksikliği ve boşluğu hissedilen alanlarda hizmet vererek Meramlıların yaşam kalitesini artırmak. Belediye olarak biz, her açıdan farklılığımızı ortaya koymaya çalışıyor, her açıdan hizmetlerimizle vatandaşımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Aldığımız geri dönüşlerde, bu çalışmalarımızda çocuklarımızın en iyi şekilde yetiştiklerini ve bundan dolayı vatandaşımızdan takdir aldığımızı görmek bizi mutlu ediyor. Bu vesile ile okullarımızı tercih eden çocuklarımıza, gençlerimize ve onların ailelerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çocukların gelişimine katkı sağlayacak dersler veriliyor

Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi'ndeki eğitimlerde, değerler eğitimi, teknoloji tasarım, resim, müzik ve akıl zeka oyunları dersleri veriliyor. 9-10 yaş grubunun öğleden önce, 11-13 yaş grubunun ise öğleden sonra aldıkları eğitimlere katılım tamamen ücretsiz gerçekleşiyor. Meram'da yaz okullarının bir diğer adresi olan Küçük Kovanağzı Sosyal Tesisi'nde verilen kurslarda eğitimler, 7-12 yaş tüm çocuklar ve 12-17 yaş genç kızlar olmak üzere iki ayrı grupta gerçekleştiriliyor. Genç kızlar için Kur'an-ı Kerim, Siyer İlmihal, aşçılık kursu, amigurumi bebek bakımı dersleri, 7 -12 yaş çocuklar için ise İslam Coğrafyası, İslam bilim adamları, Kur'an-ı Kerim, Siyer İlmihal, akıl zeka oyunları dersleri veriliyor.