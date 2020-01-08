Başkan Kavuş: “Meram'da en kolay iş başkana ulaşmak”

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 2019 yılı değerlendirmeleri ve 2020 planlaması için Meram Muhtarlarıyla bir araya geldi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 2019 yılı değerlendirmeleri ve 2020 yılında yapılacak projeler programını görüşmek üzere Meram Muhtarlarıyla buluştu. Fahrünnisa Hatun Kültür Merkezinde gerçekleşen buluşmaya Meram Kaymakamı Resul Çelik, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, Meram Belediye Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleri ile Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Hamdi Demir, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir, Çiftçi Mallarını Koruma Başkanı Selim Altıntürk ve 69 Mahalle Muhtarı katıldı.

“2019 Meram için birçok açıdan kazanç yılı oldu”

2019 yılının birçok yönden Meram için bir kazanç yılı olduğunu kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yapılan çalışmalar ve hayata geçen projeler hakkında muhtarlara kısa bilgiler verdi. Seçim öncesinde tüm mahallelere gerçekleştirdiği ziyaretlerinde verdiği ‘Meram'ı oturduğumuz yerden yönetmeyeceğiz” sözünü hatırlatan Başkan Kavuş, “Göreve geldiğimiz günden bu yana bu sözümüzü tuttuğumuza sizler de şahit oldunuz. Tüm mahallelerimizi karış karış dolaştık. Bazılarına 3-4 kez gittik. Meram'da en kolay iş başkana ulaşmak. Buna da en yakın olarak yine sizler şahit oldunuz. Biz muhtarlarımızı belediyemizin bir parçası olarak görüyoruz. Bu anlayışımızın sonucu olarak 9 ay boyunca güzel bir birliktelik ve çalışma sergiledik. Sizler mahallelerimizin, belediyemizin ve bizim yükümüzü alan yol arkadaşlarımızsınız. Desteklerinizle belediyemize sorununu çözmek için gelen hemşehrilerimizin sayısı azaldı. Birlikteliğimizi ve çalışmalarımızı önümüzdeki yıllarda artırarak devam edeceğiz” diye konuştu.

“Algı operasyonlarını en iyi bertaraf edecek muhtarlarımızdır”

AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular da, muhtarların ve mahallelerin sorunlarının hızlı bir şekilde çözülmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Konuşmasında ülke ve dünya siyaseti ile ilgili açıklamalarda bulunan Dolular, “Türkiye artık kendi otomobilini, hava araçlarını, gemi ve denizaltılarını yapabilen büyük bir ülke. Ülkemiz büyüdükçe saldırılar artıyor. Bu saldırıların artmasıyla da siz muhtarlarımızın aslında görevi bir kat daha artıyor. Gündemimizi meşgul etmeye çalışanlara karşı vatandaşlarımızla iç içe olan sizler vatandaşlarımıza işlerin iç yüzünü anlatmakla mükellefsiniz. Ülkemize karşı yürütülen algı operasyonlarını bitirmeyi en iyi başaracak olan sizlersiniz. Birlik, beraberlik ve bütünlüğümüzü artıracak olanlarda sizlersiniz. Sadece fiziki konularda ve yatırımlarda değil, eğitimden tarıma, sosyal faaliyetlere kadar her konuda bizlerde sizlerin yanınızdayız” diye konuştu.

“Hizmetlerimizi bugüne kadar istişare ile gerçekleştirdik”

Meram'da ki görevinde üçüncü yılını doldurduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Meram Kaymakamı Resul Çelik ise bu süre zarfında hiçbir zaman ‘Biz yaptık oldu' ya da ‘Ben hizmeti yapıyorum, ister beğenin, ister beğenmeyin' anlayışı taşımadıklarını kaydetti. Kamu hizmetlerinde istişareye ve her kesimin görüşlerine saygı gösterdiklerini ve önem verdiklerini belirten Çelik, “Biz çalışmalarımızı, yatırımlarımızı halkın teveccühünü kazanarak muhtarlık görevi tevdi edilen siz muhtarlarımızla gerçekleştiriyoruz. Biz yola sizlerle birlikte çıktık. Bu nedenle bu yol hak yolu, hizmet yoludur. Bu yolda sevgi, birlik, beraberlik ve kardeşlik olduğu müddetçe başarılı oluruz. Sizlere hizmet etmek bizlerin boynunun borcu. Aynı zamanda bu hizmetin yerinde ve zamanında yapılması gerekiyor. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada hizmet yolunda arkadaşlığımız devam ederse, bizi ve Meram'ı başarılı günler bekliyor” şeklinde konuştu.