Başkan Kavuş: “Meram'da Ramazan, ruhuna uygun yaşanacak”

Konya'nın ilk Türkiye'nin de ilklerinden biri olan ‘Meram Millet Kıraathanesi'nde incelemelerde bulunan Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Millet Kıraathanesi'nin Ramazan boyunca gece 24'e kadar açık olacağını ve Meram Millet Bahçesinin de sahura kadar hizmet vereceğini söyledi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya'nın ilk, Türkiye'nin de ilklerinden biri olan ‘Meram Millet Kıraathanesi'nde incelemelerde bulundu. Kıraathane hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Kavuş, ders çalışan, kitap okuyan gençlerle bir süre sohbet etti. Gençlerin kıraathane hakkındaki görüşlerini de dinleyen Başkan Kavuş, Türkiye'de bir ilk olan kıraathanenin engelliler için sunduğu hizmetlerinden yararlanan görme engellilerle de hasbihal etti. Meramlıların kıraathaneye yoğun ilgi gösterdiklerini hatırlatan Başkan Mustafa Kavuş, vatandaşların kıraathane sayısını artırma ya da hali hazırdakileri büyütme taleplerini zaman içinde değerlendireceklerini belirtti.

Meram Millet Kıraathanesi'ni ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Kavuş, “Ramazan sonrasında çocuklarımız, üniversite giriş sınavı gibi geleceklerini etkileyecek önemli bir sınavda ter dökecekler. Vatandaşlarımızın, gençlerin böyle nezih ve sessiz bir ortamda Ramazan ayı boyunca da ders çalışabilmeleri yönünde talepleri oldu. Böyle bir talebe kayıtsız kalmadık ve Ramazan boyunca kıraathanemizin gece 24.00'e kadar açık kalması kararı aldık. Böylelikle gençlerimiz, sınava girmeden son viraja Meram Millet Kıraathanesi'nde hazırlanacaklar. Sınava girecek tüm gençlerimize başarılar diliyorum. Bunun yanında yine belediyemize ait Millet Bahçemizin çalışma saatlerini de Ramazan ayı için yeniden düzenledik. Öğleden sonra saat 15.00'de kapısını açacak olan Meram Millet Bahçesi sahura kadar açık kalacak ve hemşehrilerimizin hizmetinde olacak. Vatandaşlarımız, hem iftarı hem sahuru bu güzel ortamda yapabilme imkanı bulacaklar” ifadelerini kullandı.

"Bu yıl Meram'da etkinlik yok, çat kapı ziyaretler ve vatandaşla hasbihal var"

Ramazan ikliminin Konya da bambaşka bir manevi atmosferde yaşandığına dikkat çeken Başkan Kavuş, bu ruha ve manevi havaya uygun bir ay geçirmeyi planladıklarını kaydetti. Bu sebeple bu yıl, vakıf, dernek ve Sivil Toplum Kuruları (STK) iftarları yerine, oruçlarını kaymakamlık veya Meram Belediyesinin sosyal yardımlarından yararlanan vatandaşlarla, şehit ve gazi aileleriyle birlikte açacaklarını söyleyen Başkan Kavuş, “STK, dernek, vakıf, resmi ve özel kurumlarımızdan bu yıl bizlere anlayış göstermelerini istiyoruz. Bizler bu Ramazan ayında her gün farklı bir ailemize çat kapı misafir olacağız. İftarda, Kaymakamlık veya Meram Belediyesinin sosyal yardımlarından yararlanan hemşehrilerimiz, şehit ve gazi ailelerimizle birlikte orucumuzu açacağız. Akşamları etkinlik düzenlemek yerine ise mümkün oldukça farklı bir mahallede teravih namazına katılacak ve namaza gelen vatandaşlarımızla hemhal olup hasbihal edeceğiz. Ramazan'ı ruhuna uygun yaşamaya gayret göstereceğiz. Bu arada benim de vatandaşlarımızdan bir ricam olacak. Çocuklarımızı, Ramazan ayının ruhuna uygun olarak oruçlarını tutmalarını sağlamalarının yanı sıra, bu manevi atmosferi tam anlamıyla yaşayabilmeleri adına onlara yeterli ilgi ve desteği göstermelerini istiyorum. Ramazan'ın en iyi değerlendirilmesi, onların hem dinimizi hem gelenek ve göreneklerimizi öğrenmeleri ile mümkündür. Bunun için herkesin gayret göstermesi yüce milletimizin ve ümmetin geleceği adına çok önemlidir. Ben bu vesile ile Ramazan ayının hem şehrimize hem de Meram'a hayırlı mübarek olmasını temenni ediyor, hemşehrilerimizin bereketli bir ay geçirmelerini diliyorum.” diye konuştu.