Başkan Kavuş: “Meram'da ulaşımla birlikte yaşam standardını da yükseltmek için çalışıyoruz”

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çakılharmanlar Caddesi'nde devam eden altyapı ve asfalt yenileme çalışmalarını tamamladı. Çalışmaların ardından bin 200 metre uzunluğundaki cadde yeniden vatandaşların hizmetine sunuldu.

Meram Belediyesi ekipleri 2021 çalışma programı kapsamında ilçe genelinde bir yandan asfaltsız sokakların asfalta kavuşması, diğer taraftan yeni açılan yollar, parke, bordür, tretuvar, tamir, bakım ve yapım işlerini sürdürüyor.

“İlçemiz genelinde ekiplerimizle birlikte seferber olduk”

Meram'ın bir çok bölgesinde yol yapım ve yenileme çalışmalarının devam ettiğini belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Mustafa Kavuş, “Mahallelerimizde yaptığımız anketler, mahalle ziyaretlerimizde hemşehrilerimizden alınan talepler ve muhtarlarımızla istişareler sonucu hazırladığımız çalışma programı kapsamında ilçemiz genelinde aynı anda çok sayıda çalışma yürütüyoruz. Çalışmalar kapsamında merkezde ve merkeze uzak mahallerimizde parke, bordür, tretuvar, sıcak-soğuk asfalt, yol yapım, tamir, bakım ve yenileme çalışmalarımız hafta sonları da dahil devam ediyor. İlçemizin tüm mahallelerinde ulaşım ve asfalt sorununu çözmek için ekiplerimizle birlikte seferber olduk” dedi.

“Hemşehrilerimizden gelen olumlu dönüşler bizleri mutlu ediyor”

Çalışmalar kapsamında bin 200 metre uzunluğundaki Çakılharmanlar Caddesi'nde parke, bordür, tretuvar ve asfalt yenileme çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Mustafa Kavuş, “Altyapı çalışmalarının yenilenmesi noktasında diğer kurumlarla da koordineli olarak çalışan ekiplerimiz burada 6 bin metrekare parke, 3 bin 500 metre bordür, 2 bin 500 metre yağmur oluğu yenileme ve 12 bin metrekare asfalt çalışması gerçekleştirdi. Bazı bölümlerinde genişletme çalışmalarının da yapıldığı yolun tamamını yenileyip daha konforlu bir ulaşım imkanına kavuşturarak yeniden hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olduk. Bu tür çalışmalar sonrası hemşehrilerimizden gelen olumlu anlamdaki geri dönüşleri bizleri mutlu ediyor. Bizler Meram'da ulaşım ve yaşam standardının yükseltilmesi için çalışmaya, hemşehrilerimizin taleplerinin yerine getirilmesi noktasında gayret göstermeye devam edeceğiz” diye konuştu.