Başkan Kavuş: “Meram'da yeşil, eski ihtişamlı rengine dönecek”

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilçenin parklarında incelemelerde bulundu.

Dutlu Millet Bahçesi ve 80 Binde Devri Alem Parkı başta olmak üzere Meram'ın parklarında incelemelerde bulunan ve bilgiler alan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, önlerindeki süreçte belediyenin izleyeceği ‘Yeşil Politikası' hakkında bilgi verdi.

“Meram'ın yeşil potansiyelini en iyi şekilde değerlendireceğiz”

Yakın zamanda revize edilerek hizmete sunulan Dutlu Millet Bahçesi'nin Konya'nın gözbebeği olduğunu hatırlatan Başkan Mustafa Kavuş, yapılan revizelerle bu devasa alanın sadece Konyalıların değil, Konya dışından gelenler için de bir cazibe merkezi olacağını belirtti. 80 Binde Devri Alem Parkı'nın da kısa süre içinde yapılacak küçük revizelerle çocukların ilgisini daha da artıracak ve daha çok vakit geçirecekleri bir alana çevrileceğini kaydeden Başkan Kavuş, “Her iki parkımızda, Konya manzarasını cömertçe ayaklarınızın altına seren, temiz havası, bol oksijeni ile adeta bir değer. Konyalıları ve Konya dışından misafirlerimizi buraya çekecek önemli birer potansiyel. Biz bu potansiyeli en iyi şekilde ve azami derecede değerlendirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Yapılacak revizelerle daha çok vatandaşımızı buraya çekecek, onların ilgisini artırarak burada daha çok vakit geçirmelerini sağlayacağız” şeklinde konuştu.

“Meram'da yeşil, eski ihtişamlı rengine dönecek"

Yeşil alanlara yapılacak yeni yatırımlar hakkında da bilgi veren Başkan Kavuş, “Büyükşehir Belediyesi ile birlikte planlanan ve Türkiye'nin en büyük Millet Bahçelerinden biri olacak ‘Ağır Bakım Millet Bahçesi' yüz akımız olacak. İçinde birçok ilki de barındıracak olan 650 bin metrekarelik parkımıza yapılacak göletin yanı sıra kapalı oyun gruplarıyla çocuklarımızın yaz-kış gönül rahatlığıyla oyun oynayabileceği bir alan olacak. Bu, Konya için bir ilk olma anlamı taşıyor. Bunun yanı sıra eski stadyumun taşınmasıyla ortaya bir açık çıktı. Vatandaşlarımızın ve amatör sporcuların spor yapabilecekleri alan açığı. İşte Ağır Bakım Millet Bahçesi bir taraftan da bu açığı kapatacak bir alan olacak. Tüm bu özellikleriyle bölgemize çok büyük değer olarak hizmet edecek. Bunun yanı sıra sonuna yaklaşılan Yenice Parkımız da açılış için gün sayıyor. Tamamlandığında Yenice Parkımız da önemli aktivitelerin merkezi olacak. Tüm bunlarla birlikte önümüzdeki süreçte Meram için, var olan ya da bizim oluşturduğumuz alanlara 5'er, 10'ar bin metrekarelik yeni parklarla Yeşil Meram'ı, Yemyeşil Meram olarak eski ihtişamına yeniden kavuşturmanın gayretinde olacağız” ifadelerini kullandı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, öte yandan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 80 Binde Devri Alem Parkında gerçekleştirilecek olan çocuk şenliğine bütün çocukları davet etti. Saat 14'te başlayacak olan şenlikte çocuklar gönüllerinde bir gün geçirecek.