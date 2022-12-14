Başkan Kavuş: “Meram'ın yeşil dokusu eski ihtişamlı günlerine kavuşana kadar durmak yok”

Konya'nın merkez Meram İlçeBelediye Başkanı Mustafa Kavuş, tarafından başlatılan ‘Her Meramlı için bir fidan' projesi çerçevesinde ilçede son4 yıl içinde dikilen fidan sayısı 127 bin 822 oldu.

Meram Belediyesinin yeni yeşil alan çalışmaları ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş tarafından başlatılan ‘Her Meramlı için bir fidan' projesi hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede ilçeye yeni kazandırılan koruluk alan 678 bin 525 metrekareyi bulurken, ‘Her Meramlı için bir fidan' projesi çerçevesinde Meram'da son dört yıl içinde dikilen fidan sayısı ise 127 bin 822 oldu.

“Meram son 4 yılda 678 bin 525 metrekarelik koruluk alan ve 127 bin 822 yeni fidan kazandı”

Meram'a 2019 yılında 232 bin 710 metrekarelik koruluk alan ve 50 bin adet fidan dikilirken, 2020 yılında 108 bin 953 metrekarelik koruluk 29 bin 609 adet fidan, 2021 yılında 100 bin 150 metrekarelik koruluk 30 bin 113 adet fidan, 2022 yılında ise 236 bin 712 metrekarelik koruluk alan ve 18 bin 100 adet fidan kazandırıldı. Son 4 yıl içinde ise Meram, toplamda 678 bin 525 metrekarelik koruluk ve 127 bin 822 adet fidan ile donatıldı. Meram Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde ayrıca 2022 yılı içerisinde 7 ayrı fidanlık alanda toplam 16 bin 200 metrekarelik meşelik yapımı gerçekleştirildi.

“İlk etapta hedefimiz 350 bin fidanı toprakla buluşturmak”

Başta yeşil alanlar olmak üzere sahip olduğu tüm doğal güzelliklerin Meram'ın en önemli zenginliği olduğuna vurgu yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu doğal serveti koruyup kollamak ve artırıp geleceğe miras bırakmak adına yoğun bir çaba sarf ettiklerini ifade etti. Doğal güzelliklerin ve sahip olduğu yeşil dokunun Meram'ın adeta bir kimliği olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Kavuş, belediyenin doğa ve çevre çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, “Meram denilince yeşil, yeşil denilince akla Meram gelir. Yeşil, Meram'ın üst kimliğidir. Bu nedenle çevre ve doğa yatırımlarının, Meram'ın imajına, vizyonuna ve misyonuna yakışır bir şekilde, hassasiyette, yoğunlukta ve özellikle sürdürülebilir olmasına gayret ediyoruz. Doğa ve çevre çalışmalarımızı her yıl katlanan oranlarda artırarak, Meram'ı eski muhteşem günlerine döndürme azmindeyiz ve bu gayrette olmaya daima devam edeceğiz. Bu hedefle ilçemizde başlattığımız ağaçlandırma seferberliği çerçevesinde toprakla buluşan fidan sayısı 128 bine yaklaştı. Yani her üç Meramlıdan birinin bir dikili ağacı var artık. İlk etapta hedefimiz 350 bin yani nüfusumuz kadar. Allah bu sayıyı kısa zamanda yakalamayı ve dikilen fidanların büyüdüğünü görmeyi de hepimize nasip etsin” diye konuştu.